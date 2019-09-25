Azur Air направит резервный борт вместо жестко севшего в Барнауле пассажирского Boeing

БАРНАУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air направляет резервный борт для вылета из Барнаула в Камрань вместо совершившего жесткую посадку в среду Boeing. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания готова предоставить пассажирам данного рейса трансфер до дома, расходы Azur Air берет на себя. Для пассажиров рейса, планировавшегося к вылету из Барнаула в Камрань, авиакомпания направляет резервное воздушное судно", - сообщили в пресс-службе.

Также авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, в 21:21 (17:21 мск) в аэропорту Барнаула самолет совершил жесткую посадку из-за возгорания стойки шасси. Задымление было ликвидировано, на месте работают сотрудники ГУ МЧС. Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку после срабатывания датчика задымления на борту самолета.

По уточненным данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, на борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.