Посол США Хантсман намерен забрать из России валенки на память

"Пару шишек, которые я набил, налаживая отношения между странами, - пошутил дипломат, отвечая на вопрос о том, что он заберет с собой из России, в видеокомментарии на странице американского диппредставительства в Facebook. - Надеюсь, они пройдут, но я увезу их с собой. Но в моем багаже будут и бесподобные произведения искусства, простого, искреннего искусства, которые мы здесь покупали, в том числе во время нашей недавней поездки во Владимир, одну из древних русских столиц. И эти произведения искусства будут у нас дома в Солт-Лейк-Сити, они будут напоминать нам о времени, проведенном здесь".

"Я также собираюсь взять с собой валенки, в которых я был в тот день, когда окунался в крещенской купели, - продолжил он. - Это было в январе 2018 года на замерзшей реке в честь Крещения Христа. До этого мне никогда не доводилось нырять в прорубь, и я никогда не забуду тот день. Я думаю, что таким образом я стал ближе к русским людям, если не духовно, то во всяком случае ближе к их культуре, и многие с теплотой приняли этот мой поступок".

Хантсман в начале октября завершит свою миссию в Москве и покинет Россию. В начале августа он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Он был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года.