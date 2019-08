Кто может стать послом США в РФ? Изучаем главных кандидатов

Глава Белого дома Дональд Трамп еще не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства Соединенных Штатов в России. В число возможных кандидатов входят спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Что нужно знать об этих дипломатах — в материале ТАСС.

Бигэн: русист, профессионал, главный по КНДР

56-летний спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн считается фаворитом на пост посла, поскольку "у него есть опыт ведения дел с Россией".

В 1984 году Бигэн получил степень бакалавра Университета Мичигана по специальности "Русский язык и политология". С 1992 по 1994 год он был директором московского отделения Международного республиканского института. Также являлся членом правления неправительственной организации "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию" (The U.S. Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law, USRF), Московской школы политических исследований (Moscow School of Political Studies), Делового совета США — РФ (U.S.–Russia Business Council).