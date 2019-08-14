Кто может стать послом США в РФ? Изучаем главных кандидатов

Глава Белого дома Дональд Трамп еще не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства Соединенных Штатов в России. В число возможных кандидатов входят спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Что нужно знать об этих дипломатах — в материале ТАСС.
Бигэн: русист, профессионал, главный по КНДР
56-летний спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн считается фаворитом на пост посла, поскольку "у него есть опыт ведения дел с Россией".
В 1984 году Бигэн получил степень бакалавра Университета Мичигана по специальности "Русский язык и политология". С 1992 по 1994 год он был директором московского отделения Международного республиканского института. Также являлся членом правления неправительственной организации "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию" (The U.S. Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law, USRF), Московской школы политических исследований (Moscow School of Political Studies), Делового совета США — РФ (U.S.–Russia Business Council).
В Ford Motor Company он работал на должности вице-президента по международным правительственным делам. Был членом правления Ford Sollers — американо-российского совместного предприятия.
В 2001–2003 годах при президенте Джордже Буше — младшем работал исполнительным секретарем Совета национальной безопасности Белого дома. В этом же качестве был одним из старших советников помощника президента США по национальной безопасности Кондолизы Райс.
До прихода в аппарат Белого дома 14 лет являлся советником по вопросам внешней политики у нескольких членов Сената и Палаты представителей Конгресса США. В 2008 году служил советником по внешней политике Сары Пэйлин во время президентской кампании Джона Маккейна. В марте 2018 года Бигэна называли главным кандидатом на замену советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера, однако эта должность в итоге досталась Джону Болтону.
23 августа 2018 года госсекретарь США Майк Помпео назначил Бигэна специальным представителем США по Северной Корее, от имени администрации Трампа он руководил политикой США в отношении Пхеньяна. На этой должности Бигэн проявлял интерес к тому, чтобы "наладить взаимодействие и координацию по корейской проблеме между Россией и Соединенными Штатами". Дипломат посещал Россию в апреле этого года.
Vox называет Бигэна человеком, который весь прошлый год пытался заключить с КНДР ядерную сделку (безуспешно). "В Москве ему будет не легче", — констатирует портал. Тем не менее в Вашингтоне Бигэна знают как профессионала, да и сам он, вероятно, "будет рад сменить обстановку", вернувшись в Москву.
Гренелл: евангелист, скандалист, противник "Северного потока — 2"
52-летний посол США в Германии Ричард Гренелл был одним из претендентов на должность американского постпреда при ООН. Его кандидатуру Трамп рассматривал еще в 2016 году, но тогда выбор пал на Никки Хейли. Затем после ее отставки Гренелл вновь оказался в шорт-листе возможных постпредов. По данным The Washington Examiner, в президентской семье хотели бы, чтобы место Хейли занял именно он. Но эта должность в итоге досталась Келли Крафт — послу США в Канаде.
Гренелл — один из наиболее известных американских должностных лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом он является убежденным консерватором и выпускником Евангельского университета города Спрингфилд, штат Миссури. Степень магистра по специальности "Государственное управление" он получил в Гарварде. Затем работал политическим советником видных представителей Республиканской партии, в том числе Джорджа Патаки и Дэйва Кэмпа.
С 2001 по 2008 год Гренелл работал в ООН в должности директора по коммуникациям и общественной дипломатии в постпредстве США. Впоследствии сотрудничал с телеканалом Fox News, выступал там комментатором по международным делам. В 2012 году был членом штаба кандидата в президенты республиканца Митта Ромни. Во время электоральной кампании 2016 года Гренелл с самого начала поддерживал именно Трампа.
В мае 2018 года он занял должность посла США в ФРГ. Уже в первые дни на новой должности он спровоцировал шквал критики в свой адрес, потребовав от немецких фирм немедленно прекратить бизнес в Иране.
Затем в интервью ультраправому интернет-порталу Breitbart он заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США в 2016 году обернулась усилением в Европе позиций консервативных партий, которые необходимо и дальше "вдохновлять". В Германии его подвергли критике за подобные высказывания и обвинили, в частности, в несоблюдении политического нейтралитета.
В середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток — 2". В них дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта "может повлечь за собой введение санкций".
Гренелл также предупреждал, что США могут сократить обмен разведданными с ФРГ, если Берлин не откажется от оборудования китайской компании Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения.
Кроме того, он неоднократно критиковал власти ФРГ за то, что они не собираются доводить траты на оборону до 2% ВВП. Недавно он пригрозил частичным выводом американских войск из ФРГ, если Берлин не будет выполнять свои оборонные обязательства.
Эти замечания были восприняты в ФРГ как вмешательство во внутренние дела. Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки призывал выслать Гренелла из ФРГ за его скандальные высказывания.
Как пишет WSJ, после ухода Хантсмана "в администрации имели место предположения относительно того, что пожелать занять пост [посла в РФ] может действующий посол в Германии Ричард Гренелл". Вместе с тем издание отмечает: "Лицо, близкое к Гренеллу, сообщило, что он не заинтересован в этой должности".