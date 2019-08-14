Кто может стать послом США в РФ? Изучаем главных кандидатов

Глава Белого дома Дональд Трамп еще не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства Соединенных Штатов в России. В число возможных кандидатов входят спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Что нужно знать об этих дипломатах — в материале ТАСС. Бигэн: русист, профессионал, главный по КНДР 56-летний спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн считается фаворитом на пост посла, поскольку "у него есть опыт ведения дел с Россией". В 1984 году Бигэн получил степень бакалавра Университета Мичигана по специальности "Русский язык и политология". С 1992 по 1994 год он был директором московского отделения Международного республиканского института. Также являлся членом правления неправительственной организации "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию" (The U.S. Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law, USRF), Московской школы политических исследований (Moscow School of Political Studies), Делового совета США — РФ (U.S.–Russia Business Council).

Описание Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн © Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP

В Ford Motor Company он работал на должности вице-президента по международным правительственным делам. Был членом правления Ford Sollers — американо-российского совместного предприятия. В 2001–2003 годах при президенте Джордже Буше — младшем работал исполнительным секретарем Совета национальной безопасности Белого дома. В этом же качестве был одним из старших советников помощника президента США по национальной безопасности Кондолизы Райс. До прихода в аппарат Белого дома 14 лет являлся советником по вопросам внешней политики у нескольких членов Сената и Палаты представителей Конгресса США. В 2008 году служил советником по внешней политике Сары Пэйлин во время президентской кампании Джона Маккейна. В марте 2018 года Бигэна называли главным кандидатом на замену советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера, однако эта должность в итоге досталась Джону Болтону. 23 августа 2018 года госсекретарь США Майк Помпео назначил Бигэна специальным представителем США по Северной Корее, от имени администрации Трампа он руководил политикой США в отношении Пхеньяна. На этой должности Бигэн проявлял интерес к тому, чтобы "наладить взаимодействие и координацию по корейской проблеме между Россией и Соединенными Штатами". Дипломат посещал Россию в апреле этого года. Vox называет Бигэна человеком, который весь прошлый год пытался заключить с КНДР ядерную сделку (безуспешно). "В Москве ему будет не легче", — констатирует портал. Тем не менее в Вашингтоне Бигэна знают как профессионала, да и сам он, вероятно, "будет рад сменить обстановку", вернувшись в Москву. Гренелл: евангелист, скандалист, противник "Северного потока — 2" 52-летний посол США в Германии Ричард Гренелл был одним из претендентов на должность американского постпреда при ООН. Его кандидатуру Трамп рассматривал еще в 2016 году, но тогда выбор пал на Никки Хейли. Затем после ее отставки Гренелл вновь оказался в шорт-листе возможных постпредов. По данным The Washington Examiner, в президентской семье хотели бы, чтобы место Хейли занял именно он. Но эта должность в итоге досталась Келли Крафт — послу США в Канаде. Гренелл — один из наиболее известных американских должностных лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом он является убежденным консерватором и выпускником Евангельского университета города Спрингфилд, штат Миссури. Степень магистра по специальности "Государственное управление" он получил в Гарварде. Затем работал политическим советником видных представителей Республиканской партии, в том числе Джорджа Патаки и Дэйва Кэмпа.

Описание Посол США в ФРГ Ричард Гренелл © AP Photo/Michael Sohn