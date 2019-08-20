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NYT: Трамп намерен назначить послом США в России Джона Салливана

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан AP Photo/Susan Walsh
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Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, назначит новым послом в РФ первого заместителя госсекретаря Джона Салливана. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Как отмечает издание, эту информацию подтвердил источник в администрации. В публикации отмечается, что Салливану необходимо будет получить одобрение со стороны американских законодателей. Ранее несколько ведущих американских СМИ сообщали, что новым послом США в РФ, вероятнее всего, станет американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн.

 

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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