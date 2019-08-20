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Трамп подтвердил возможность назначения послом США в России Джона Салливана

Президент США Дональд Трамп и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан (справа налево) EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
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Президент США Дональд Трамп и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан (справа налево)
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности назначения новым послом в РФ первого заместителя госсекретаря Джона Салливана. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Отвечая на вопрос о возможности выдвижения кандидатуры Салливана, Трамп сказал, что это "вполне может быть", сообщает Reuters. Ранее о планах американской администрации выдвинуть кандидатуру Салливана на эту должность сообщила газета The New York Times.

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СШАРоссияТрамп, Дональд
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