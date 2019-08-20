Трамп подтвердил возможность назначения послом США в России Джона Салливана

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности назначения новым послом в РФ первого заместителя госсекретаря Джона Салливана. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Отвечая на вопрос о возможности выдвижения кандидатуры Салливана, Трамп сказал, что это "вполне может быть", сообщает Reuters. Ранее о планах американской администрации выдвинуть кандидатуру Салливана на эту должность сообщила газета The New York Times.