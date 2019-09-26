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Дело Павла Устинова

Москалькова приехала в суд на заседание по жалобе на приговор Устинову

При ответе на вопрос, какое решение считает справедливым, уполномоченный при президенте по правам человека призвала не предвосхищать решение суда

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова приехала в Мосгорсуд, который приступает в четверг к рассмотрению жалобы защиты и апелляционного представления Генеральной прокуратуры на приговор актеру Павлу Устинову.

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"Не будем предвосхищать решение суда", - ответила она на вопрос корреспондента ТАСС, какое решение считает справедливым.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело Павла Устинова
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