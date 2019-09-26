Посол России в Сербии: "Бессмертный полк" стал препятствием для фальсификации истории

"Бессмертный полк" развивался как волна, которая сначала небольшая, но потом растет и усиливается. Эта волна воздвигла препятствие для фальсификации истории и не дает отнять у нас нашу историю и нашу гордость Победой и совместной борьбой во время Второй мировой войны. Наше сотрудничество в войне известно, и наше отношение к традиции и памяти - один из столпов наших отношений. Поэтому и конференция проводится здесь, в Белграде, хочу еще раз поблагодарить за это руководство Сербии и Белграда", - заявил дипломат.

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Движение "Бессмертного полка" по всему миру стало препятствием для фальсификацией исторической правды. Об этом заявил в четверг посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, выступая в прямом эфире телеканала Pink.Info .

В качестве примеров фальсификации истории посол привел недавнюю ситуацию с церемонией в честь 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве, куда не были позваны ни Россия, ни Сербия. "Ситуация не имеет никакой связи с действительностью, это политическая акция, у меня нет приличных слов, чтобы сказать подробнее. Их цель - политизация, их цель - уничтожить память, исказить историческую картину, превратить победителей в агрессоров. Мне кажется, они безграмотные в историческом плане", - сказал дипломат.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия не была приглашена в Варшаву, хотя сербский народ в пропорциональном отношении является одном из самых пострадавших во Второй мировой войне. Россию польские власти также решили не приглашать, хотя за освобождение польской земли от гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. В Варшаву также не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии. В этой связи отказались от участия в мероприятиях Белоруссия и Армения.

Конференция "Память победителей"

Первая Международная конференция "Память победителей" проходит в Белграде по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума приняли участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья со всех континентов. Впервые в истории организаторы шествия из разных стран мира собрались вместе за пределами Российской Федерации с целью консолидации участников движения и выработки единых действий, способствующих поддержанию связи с исторической родиной, увековечению памяти погибших за свободу своей страны. Они также обсудят меры по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны. Конференция приурочена к 75-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков.