Эксперт: нужно повышать информированность россиян о мерах профилактики бешенства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Жители России крайне мало знают о бешенстве, последствиях этой болезни и мерах ее профилактики. Информированность населения необходимо повышать, учитывая, что ситуация с бешенством в РФ остается стабильно тяжелой, считает руководитель Федерального центра по борьбе с бешенством Арташес Мовсесянц.

"Информированность населения - одна из важных программ. <...> Население должно знать об опасности, что нужно делать, куда обращаться, какие меры предпринимать и так далее. Информированность и санитарная пропаганда во всех СМИ должна быть постоянно. Особенно важно передавать эти знания детям, которые тянутся к животным", - сказал он в пятницу на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против бешенства, который проводится 28 сентября.

По данным эксперта, в России с 2000 по 2018 год от бешенства умерли 193 человека, в 2019 году еще два человека. При этом 86% умерших не делали иммунизирующих прививок. "Желательно, чтобы это бы в школьной программе, детям рассказали, <...> что надо промыть раны (мыльной водой в случае уксуса или оцарапывания - прим. ТАСС), чтобы они не подходили к бродячим животным", - отметил Мовсесянц.

В России чаще всего бешенством болеют лисицы, енотовидные собаки и домашние кошки. "Бешенство характерно для всех теплокровных животных, <...> бороться с этим сложно. Сегодня очень высокая волчья опасность. За последние годы 86 случаев бешенства волков. Очень много случаев нетрадиционных [для это заболевания] животных - белки, ежи", - отметил специалист, добавив, что любой контакт с больным, подозрительным или здоровым животным требует немедленного обращения к специалистам для принятия предупредительных мер развития заболевания.

По его словам, наиболее опасны укусы кистей рук и шеи, а также головы - из-за близости к мозгу вирус быстро проникает в организм и развивается. В случае уксуса в первую очередь обязательно нужно промыть рану водой с мылом или другим моющим средством и обратиться к врачу, порекомендовал Мовсесянц.

Всемирный день борьбы против бешенства проводится 28 сентября, в годовщину смерти Луи Пастера, французского химика и микробиолога, создавшего первую в истории вакцину от этого заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь распространена более чем в 150 странах, каждый год от нее умирают около 60 тыс. человек. В России в медицинские учреждения с укусами животных ежегодно обращаются около 400 тыс. человек, из них порядка 250 тыс. нуждаются в лечении.