Лавров в ООН открыл организованную ТАСС выставку о русской печати в США

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН открыл историко-документальную выставку "Россия, которую мы сохранили", посвященную массовой печати русского зарубежья в США и организованную при поддержке информационного агентства ТАСС.

В мероприятии также принял участие глава МИД Белоруссии Владимир Макей и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Экспозиция выставки состоит из газет, журналов, альманахов и книг на русском языке, в разное время выпущенных в Америке, а также из фотографий. В частности, можно увидеть издание "Вестник Аляски" - первую русскоязычную газету США, которая появилась более 150 лет назад в Сан-Франциско. Или газету "Новое русское слово", чей первый номер вышел в Нью-Йорке в 1910 году. Это издание просуществовало без малого сто лет, оказавшись старейшей в мире непрерывно издававшейся газетой на русском языке.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС куратор выставки Владимир Устименко, на экспозиции в том числе представлены литературные альманахи "Опыты", "Русский журнал", "Родные дали", газета "Русский американец", главным редактором которой два года был писатель Сергей Довлатов. Кроме того, на выставке можно увидеть книгу профессора Николая Грота "Нравственные идеалы нашего времени", выданную первому читателю Нью-Йоркской публичной библиотеки в день ее открытия 24 мая 1911 года.