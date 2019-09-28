Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью режиссера, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким", - сказал он.

Марк Захаров умер в субботу после продолжительной болезни. Режиссеру было 85 лет.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно. Захаров был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы.