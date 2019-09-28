Телеканалы внесли изменения в программу в память о Марке Захарове

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральные телеканалы изменили программу вещания в память о народном артисте СССР Марке Захарове, который умер в субботу на 86-м году жизни.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала, выпуск программы "Сегодня вечером" будет посвящен памяти Марка Захарова. Ранее предполагалось, что героиней программы станет Ирина Роднина.

"В память о Марке Анатольевиче Захарове в программу телеканала "Россия" внесены изменения", - сообщили журналистам в пресс-службе телеканала. В частности, в эфире "будут показаны фильм Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" и выпуск программы "Белая студия". Также "великому мастеру будет посвящен и специальный выпуск сегодняшней программы "Привет, Андрей".

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".