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Мнение

"Марк Анатольевич перевернул наше сознание". Игорь Золотовицкий — о Марке Захарове

ЗОЛОТОВИЦКИЙ Игорь  
Директор Центрального дома актера, ректор Школы-студии МХАТ
Игорь Золотовицкий — о главном в театре и спектаклях Марка Захарова

Так много связано с Марком Анатольевичем в моей жизни. Он относится к тому поколению театральных деятелей, которые меняли интонацию в нашей профессии. А в нашей профессии интонация — чуть ли не самое главное. 

О жизни в профессии 

Марк Анатольевич перевернул наше сознание в 70-80-х годах своим творчеством. Он не снизу вверх смотрел на великих авторов наших и не наших, а был их соавтором. Он делал какие-то невероятные акценты, поскольку чувствовал сегодняшнее время. А ведь это так важно для театра, чтобы художник, режиссер, руководитель театра чувствовал время. И чтобы вслед за ним шли актеры. А за Марком Анатольевичем они шли. 

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Еще Марк Анатольевич был неотъемлемой частью Дома актера. И это тоже было очень для нас важно, что он внутри нас, внутри правления. Его слово всегда было очень весомо. И он в свое время был одним из тех, кто позаботился, чтобы Дом сохранился, когда в смутные времена дом у актеров хотели отобрать.

Так много горьких чувств… с одной стороны, но, с другой стороны, какую блестящую жизнь художника он прожил!

Я очень ему благодарен за то, что он брал учеников из Школы-студии, в том числе и моих учеников. Он один из немногих режиссеров, не говоря уже о художественных руководителях, которые приходили на дипломные спектакли. Он не ждал, пока к нему придут выпускники и, волнующиеся, начнут что-то показывать, умеют они или не умеют, а приходил на дипломные спектакли сам, брал на работу с дипломных спектаклей. 

Он всегда относился к молодым актерам как к полноценным индивидуальностям. Молодому актеру очень тяжело сейчас устроиться. 

О главном 

В его режиссуре главным было то, как мне кажется, что он не обслуживал талантливых артистов, а выкристаллизовывал их. Это он выкристаллизовал всю эту прекрасную труппу (труппу "Ленкома" — прим. ТАСС), это он открыл Абдулова, это он сделал Караченцова, Леонова. Великий Леонов, как он по-другому начал играть в его спектаклях! Это очень важно, ведь структура души у актеров тонкая. Как их не обидеть, но заставить заиграть новыми гранями? 

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Его спектакли были очень целостными, очень содержательными. Актеры не просто произносили великие тексты Чехова или Шекспира, каждый спектакль был событием, нес какой-то особый смысл. 

Научиться бы у него пониманию миссии театра. Театр — не просто выученный текст и забавные истории. Что-то мы должны передать такое, чтобы не было злости, не было гадости, мерзости. Вот этому нужно у него учиться. Каждый его спектакль о какой-то важной жизненной позиции. 

Мы сейчас в театре сидим, репетируем и рассказываем друг другу, как мы тогда бегали на его спектакли, как каждый спектакль мы долго еще обсуждали, не говоря уже о "Юноне и Авось", который вообще все перевернул: оказывается, и так можно играть! А "Кони" (спектакль "Синие кони на красной траве" — прим. ТАСС), а "Вор", где играл невероятный Леонов? А как он соответствовал современной русской литературе, как он старался в ней раскрыться!

Мне его будет очень не хватать даже житейски. Он был мудрец, который спокойно учил важным в жизни вещам: терпению, спокойствию, что нельзя обижать людей. И в этом он был прекрасен.

Дорогой Марк Анатольевич... Вы для меня очень родная семья. Я буду Вас всегда с теплом вспоминать. Прекрасного, интеллигентного, замечательного художника.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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