"Марк Анатольевич перевернул наше сознание". Игорь Золотовицкий — о Марке Захарове

Так много связано с Марком Анатольевичем в моей жизни. Он относится к тому поколению театральных деятелей, которые меняли интонацию в нашей профессии. А в нашей профессии интонация — чуть ли не самое главное. О жизни в профессии Марк Анатольевич перевернул наше сознание в 70-80-х годах своим творчеством. Он не снизу вверх смотрел на великих авторов наших и не наших, а был их соавтором. Он делал какие-то невероятные акценты, поскольку чувствовал сегодняшнее время. А ведь это так важно для театра, чтобы художник, режиссер, руководитель театра чувствовал время. И чтобы вслед за ним шли актеры. А за Марком Анатольевичем они шли.

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Еще Марк Анатольевич был неотъемлемой частью Дома актера. И это тоже было очень для нас важно, что он внутри нас, внутри правления. Его слово всегда было очень весомо. И он в свое время был одним из тех, кто позаботился, чтобы Дом сохранился, когда в смутные времена дом у актеров хотели отобрать. Так много горьких чувств… с одной стороны, но, с другой стороны, какую блестящую жизнь художника он прожил! Я очень ему благодарен за то, что он брал учеников из Школы-студии, в том числе и моих учеников. Он один из немногих режиссеров, не говоря уже о художественных руководителях, которые приходили на дипломные спектакли. Он не ждал, пока к нему придут выпускники и, волнующиеся, начнут что-то показывать, умеют они или не умеют, а приходил на дипломные спектакли сам, брал на работу с дипломных спектаклей. Он всегда относился к молодым актерам как к полноценным индивидуальностям. Молодому актеру очень тяжело сейчас устроиться. О главном В его режиссуре главным было то, как мне кажется, что он не обслуживал талантливых артистов, а выкристаллизовывал их. Это он выкристаллизовал всю эту прекрасную труппу (труппу "Ленкома" — прим. ТАСС), это он открыл Абдулова, это он сделал Караченцова, Леонова. Великий Леонов, как он по-другому начал играть в его спектаклях! Это очень важно, ведь структура души у актеров тонкая. Как их не обидеть, но заставить заиграть новыми гранями?

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