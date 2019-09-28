Какова же формула любви? Фильмы и спектакли Марка Захарова, которые хочется пересматривать

"Почем опиум для народа?", "Скоро только кошки родятся", "Молчи, когда старшие сердятся" и "А может, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?". Фильмы Марка Захарова давно разобраны на цитаты, благодаря им появилось множество анекдотов про Остапа Бендера и барона Мюнхгаузена. Именно для его работ писались песни "Давайте негромко, давайте вполголоса", "Уно моменто" или "А бабочка крылышками — бяк-бяк-бяк!". Марк Захаров дружил с Тарковским, который ставил "Гамлета" в его театре, открыл талант Александра Абдулова — он был актером "Ленкома" до самой своей смерти, работал с Геннадием Гладковым и Юлием Кимом. Кроме того, Захаров поставил больше полусотни спектаклей в Московском театре сатиры, Театре им. Маяковского и "Ленкоме", многие из которых идут до сих пор. 12 стульев (1976) Ипполит Матвеевич Воробьянинов (Анатолий Папанов) вместе с известным авантюристом и мошенником Остапом Бендером (Андреем Мироновым) отправляются на поиски бриллиантов, которые теща Воробьянинова спрятала в одном из двенадцати стульев. И тут Остапа понесло… Захаров, решив экранизировать роман Ильфа и Петрова, невольно обрек себя на сравнение с фильмом Леонида Гайдая, который тот снял пятью годами ранее (кстати, фильм коллеги Гайдай называл не иначе как "уголовное преступление"). Интересно, что на роль Остапа Бендера Захаров без всяких проб пригласил Андрея Миронова, которого в свое время Гайдай отверг, хотя актер к тому моменту уже снялся в "Берегись автомобиля", "Невероятных приключениях итальянцев в России" Эльдара Рязанова и в "Бриллиантовой руке" того же Гайдая.

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Это был первый фильм, в котором встретились люди, чей творческий союз, кажется, был заключен на небесах: режиссер Марк Захаров, композитор Геннадий Гладков, автор музыки к "Бременским музыкантам", "Голубому щенку", "Джентльменам удачи" и еще множеству других фильмов-шедевров второй половины ХХ века, и поэт Юлий Ким, который также писал тексты песен к фильмам "Точка, точка, запятая", "Усатый нянь", "Пеппи Длинныйчулок" и "Человек с бульвара Капуцинов". Именно Гладков и Ким подарили фильму одну из самых ярких сцен — "Танго любви", во время которого Миронов страстно бросал свою партнершу Любовь Полищук на пол. Сама актриса называла эти съемки самыми сложными в своей жизни. Было снято 14 дублей, во время которых Миронов дважды ронял ее (случайно) на бетонный пол. Роль Захарова в создании музыки столь же важна, сколь и композитора, и поэта (что признавали и они сами). По воспоминаниям Гладкова, Захаров часто заставлял сочинять в его присутствии. Так он, по словам музыканта, пытался пресечь "консерваторский академизм", который порой проявляется у профессиональных композиторов. Обыкновенное чудо (1978) И грустная, и смешная, как любят о ней говорить, сказка для взрослых снята по одноименной пьесе Евгения Шварца. В основе — незамысловатый сюжет о любви: волшебник, чтобы развлечь свою супругу, рассказывает сказки, персонажи которых оживают и посещают их дом. Один из них — Медведь (Александр Абдулов, который в это время только-только пришел в "Ленком"), превращенный в человека. На него наложены чары: он снова станет зверем, если его поцелует прекрасная принцесса (Евгения Симонова). Медведь и принцесса, конечно же, влюбляются друг в друга, что влечет за собой целую вереницу событий, которые закончатся негромко и вполголоса.

Описание Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" © filmpro.ru

В советское время эта пьеса шла чуть ли не в каждом ТЮЗе, играли ее и в Театре сатиры, где в роли Администратора выходил на сцену Александр Ширвиндт. Первая экранизация состоялась в 1964 году (ставили Эраст Гарин вместе с женой Хесей Локшиной), где Медведя сыграл популярный в те годы актер Олег Видов. А Захаров создал свое "Обыкновенное чудо" с необыкновенным составом. Помимо Абдулова и Симоновой, в фильме снялись Олег Янковский, Андрей Миронов и Евгений Леонов.

Экранизация Гарина успеха у публики не имела, поэтому Захаров, сомневаясь, стоит ли браться за это дело, решил сделать фильм музыкальным, пригласив на съемки любимых актеров, а к работе над музыкой привлек Гладкова и Кима. Слушая светлую музыку "Обыкновенного чуда", сложно представить, что в этот момент композитор переживал не самый простой период: в июле того года у него скончался отец. Но, несмотря на это, Гладкову удалось написать очень разные по настроению песни: есть водевильная жалоба Фрейлины ("Где мыло?") и куплеты Администратора ("А бабочка крылышками — бяк-бяк-бяк!"), глубокая драматичная "Песня Волшебника". А "Прощальную песню", которую Ким задумывал как вальс, Гладков сделал меланхоличной балладой. Тот самый Мюнхгаузен (1979) Барона Карла Мюнхгаузена все воспринимают как выдумщика и фантазера. Но, ко всеобщему удивлению, его россказни оказываются правдой. Например, история с вишневой косточкой, которую он якобы закинул в лоб оленю и та проросла вместо рогов. И вот этот самый авантюрист на протяжении двух серий фильма живет с одной барышней, сына имеет от другой, то разводится, то умирает, то стреляется из пушки. Режиссеру пришлось побороться за актера на главную роль: по сюжету Мюнхгаузен — немолодой человек, который уже имеет взрослого сына, а Олегу Янковскому на тот момент исполнилось всего 35 лет.

Описание Марк Захаров, Елена Коренева и Олег Янковский на съемках фильма "Тот самый Мюнхгаузен", 1979 год, © Александр Коньков/ТАСС

Актер, как он сам признавался в одном из интервью, остался за это очень благодарен: "Я благодарен Марку Захарову за то, что он, поверив в меня, разглядел во мне ту нетипичную комедийность, способность передать грустную иронию персонажа, которой сам я, откровенно говоря, в себе не подозревал". Формула любви (1984) Этот фильм — вольный пересказ повести Алексея Толстого "Граф Калиостро" о маге, чародее и магистре тайных сил, а на самом деле просто мошеннике, который вместе со своими спутниками скрывается от погони. Попутно граф пытается найти так называемую формулу единственного чувства и очаровать красавицу Машеньку.

Описание Кадр из фильма "Формула любви" © filmpro.ru

Кстати, песня "Уно моменто" родилась совершенно случайно. Актеры Александр Абдулов и Семен Фарада, которые играли слуг графа Калиостро — Жакоба и Маргадона, захотели, чтобы у их героев была своя композиция. Захаров попросил Гладкова написать что-нибудь "по-быстрому". Тот открыл крышку рояля и с ходу сочинил и музыку, и слова в духе неаполитанского романса. Песню окрестили "Народной неаполитанской", а слова — "Гладкова и народные".

На самом деле текст выглядит в переводе на русский как набор слов: "море, красивая женщина и прекрасная женщина", "красивая женщина, море, верить, петь" и так далее. Народ Неаполя, вероятно, был бы очень удивлен. Однако, по словам Жакоба, которого играл Абдулов, в этой песне поется о прекрасной итальянской девушке, которая потеряла возлюбленного, после чего сама утопилась в море. "В общем, все умерли", — заключает Жакоб. Убить дракона (1988) Фильм-притча снят по мотивам сюрреалистической пьесы Шварца "Дракон". В центре сюжета — сказочная история: смелый рыцарь Ланцелот (Александр Абдулов) отправляется на схватку с Драконом-тираном, который уже несколько лет терроризирует город. Только все жители — те, которые долгое время живут под тиранией дракона, этого не хотят. Традиция, говорят. Ланцелот сначала пожимает плечами, а потом все же вступает в схватку с чудовищем, чтобы освободить прекрасную девушку, конечно же. И вот тут начинается самое интересное, потому что дракон побежден, фильм еще не окончен, а счастливым концом, кажется, и не пахнет.

Описание Марк Захаров на съемках фильма "Убить дракона", 1988 год © Олег Иванов/ТАСС

Пожалуй, это один из самых символичных, проникнутых тонким юмором фильмов Захарова. Он неспроста переписывал текст пьесы, делая фразы героев более меткими, более ироничными, даже циничными. Эта картина, которая вышла в самый разгар перестройки, с негласным лозунгом "Убей дракона в себе" (что перекликается с концепцией "Начни перестройку с себя"), единственная из всех работ режиссера была показана в кино. Остальные же снимались для телевидения. "Юнона и Авось", театр "Ленком" (1981) Экспедиция во главе с графом Николаем Резановым отправляется в Калифорнию на двух парусных кораблях, "Юноне" и "Авось". По прибытии в пункт назначения граф влюбляется в дочь испанского губернатора Кончиту. Это, конечно, не нравится ее жениху сеньору Фернандо, который вызывает графа на дуэль. Но скандал вокруг, скажем так, неблагородного поступка Резанова вынуждает его покинуть Калифорнию. Влюбленные тайно совершают помолвку, после чего граф отправляется в обратный путь. К сожалению, он гибнет на полдороге к Петербургу, а его возлюбленная продолжала ждать его на протяжении 35 лет.

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Рок-опера Алексея Рыбникова была написана специально для "Ленкома" и до сих пор считается визитной карточкой театра. Поэт и автор текста Андрей Вознесенский в свое время, после первой постановки, рассказал и показал запись спектакля модельеру Пьеру Кардену, когда был в Париже, после чего тот помог с гастролями труппе театра. Последовали триумфальные выступления артистов по всему миру (в США, Германии, Голландии и других странах). Спектакль был сыгран более полутора тысяч раз. За столь долгое время существования состав исполнителей неоднократно менялся. Например, Геннадий Трофимов, несколько десятилетий исполнявший роль одного из Сочинителей, теперь уступает место своему сыну Илье. Дольше всех продержался Николай Караченцов, который играл графа Резанова вплоть до 2005 года (в том числе и в обеих телеверсиях спектакля). Безумный день, или Женитьба Фигаро, театр "Ленком" (1993) "Женитьба Фигаро" — один из спектаклей-долгожителей Захарова. Премьера состоялась в 1993 году. Создатели посвятили свою работу Андрею Миронову. Во время гастролей Московского театра сатиры в Риге в 1987 году он потерял сознание во время исполнения финального монолога Фигаро и умер на сцене.

Описание Сцена из спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро", 1993 год © Анатолий Морковкин/ТАСС

Революционная пьеса Бомарше, вслед за Дидро и Мольером, высмеивает аристократические привилегии, заявляя, с помощью своих персонажей, о необходимости смены политического режима и власти. Неудивительно, что тогдашний король Франции Людовик XVI пьесу к постановке запретил, обвинив автора в неуважении к государству. Бомарше сдаваться не собирался и придумал множество хитростей, изменил некоторые детали в пьесе (например, перенес место действия из Франции в Испанию), не затронув при этом ее смысла. В конечном итоге король сдался, и пьеса была сыграна. События разворачиваются в течение одного дня, за который герои успевают сплести безумные интриги, устроить свадьбу, суд, усыновление, воссоединение сына и матери, разобраться с ревностью, любовью и завершить все это традиционным хеппи-эндом. Шут Балакирев, театр "Ленком" (2001) Драматург Григорий Горин был близким другом и коллегой Марка Захарова на протяжении долгого времени. Он написал сценарии для "Тиля" (это одна из первых постановок Захарова в "Ленкоме"), "Поминальной молитвы" (где играли Александр Абдулов, Евгений Леонов, Андрей Леонов, Людмила Артемьева и другие), "Мюнхгаузена", "Формулы любви", "Убить дракона". По словам режиссера, "Шут Балакирев" — последняя пьеса Горина, которую он закончил за несколько часов до смерти. Сюжет трагикомедии основан на событиях Петровской эпохи. В центре действия реальные люди: Петр I, Екатерина I, Александр Меншиков, даже шут Балакирев. Как и в "Безумном дне", господа плетут интриги, а слуги думают, как из них выпутаться. Премьеры спектакля по своей пьесе драматург так и не увидел.

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