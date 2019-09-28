Медведев отметил искренность и мудрость творчества Марка Захарова

МОСКВА. 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев скорбит в связи со смертью руководителя "Ленкома" Марка Захарова. Об этом он написал на своих страницах " ВКонтаке " и " Facebook ".

"Не стало Марка Анатольевича Захарова. Соседство смеха и слез - обязательное условие для успешного русского театра, говорил он. И олицетворял этот успех своим искусством - мудрым, всегда искренним и пронзительным. Светлая память легендарному режиссеру", - написал Медведев.

Он также подчеркнул безграничность таланта режиссера и отметил, что "Марк Захаров учил безошибочно отличать фальшь от правды, не верить красивым словам, совершать чудеса".

Марк Захаров умер в субботу после продолжительной болезни. Режиссеру было 85 лет.

Захаров был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".