Мосгорсуд продолжит рассмотрение жалоб адвокатов и прокуратуры на приговор Устинову

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник продолжит рассматривать жалобу защиты и апелляционное представление Генеральной прокуратуры на приговор актеру и бывшему военнослужащему Росгвардии Павлу Устинову.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на месте проведения несанкционированной акции 3 августа оказался случайно: в тот день у него была назначена там деловая встреча.

Адвокаты Устинова просят суд оправдать его. В свою очередь Генеральная прокуратура просит Мосгорсуд смягчить приговор и назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы. При этом доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий Генпрокуратура не оспаривает.

20 сентября Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде.

Мосгорсуд 26 сентября отложил заседание по рассмотрению жалобы на приговор Устинову для решения вопроса о приобщении к делу ряда доказательств, в том числе видеозаписи, которые были представлены потерпевшим и стороной защиты осужденного. Кроме того, суду необходимо в случае удовлетворения этих ходатайств найти техническую возможность для просмотра записей. В суде первой инстанции при вынесении приговора судья Алексей Криворучко отказался просматривать данную запись.

Адвокат Устинова Павел Чешков рассказал, что на кадрах записи видно, что его подзащитный не принимал участия в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке.

Поддержка Устинова

На оглашение приговора Устинову пришел художественный руководитель театра "Сатирикон" народный артист России Константин Райкин. Он заявил, что лично знает молодого человека, так как являлся его преподавателем. Райкин поручился за Устинова и выступил в его поддержку.

На следующий день после оглашения приговора в защиту Устинова выступили худруки театров Москвы. Плакат с надписью "Я/Мы Павел Устинов" в социальных сетях опубликовали художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев, худрук Московского академического театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, кинорежиссеры Нигина Сайфуллаева и Наташа Меркулова, актер Семен Трескунов.

Акцию в соцсетях с требованием справедливости для Устинова также запустил актер Александр Паль. Ее поддержали Юлия Пересильд, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Анна Чиповская, Никита Ефремов и другие.

18 сентября у здания Администрации президента РФ прошли пикеты в поддержку осужденного.

Позиция власти

В Кремле заявили, что принимают к сведению общественный резонанс, вызванный делом Устинова, но ни президент России, ни его администрация не могут оказывать влияния на суд. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться рассмотрения апелляции.

Секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал дело Устинова вопиющей несправедливостью.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила материалы дела, чтобы подробно изучить его.

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выступают за полную отмену обвинительного приговора актеру.