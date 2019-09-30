Восьмерых учениц иркутской гимназии выписали из больницы после массового отравления

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы восьмерых учениц православной женской гимназии в Иркутске, которые были госпитализированы в результате массового отравления в учебном заведении. В больнице остаются две девочки, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

"В больнице остаются две девочки, остальных выписали. Девочек, возможно, выпишут сегодня", - сказал собеседник агентства.

Массовое отравление в православной женской гимназии Иркутска произошло 24 сентября. 24 ученицы обратились за медицинской помощь, медики госпитализировали 11 человек. Из них одну девочку 25 сентября перевели на амбулаторное лечение, в больнице оставались десять человек.

По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной заболевания могли стать нарушения санитарных требований, выявленные в пищеблоке, в том числе нарушения хранения продуктов и технологии приготовлении блюд, нарушения дезинфекционного режима. Для локализации эпидемического очага провели дезинфекцию, установили медицинское наблюдение за учащимися и персоналом. Следственные органы СКР по Иркутской области по факту отравления проводят проверку.

В гимназии учатся 290 детей. Согласно данным с сайта образовательного учреждения, оно основано в 1996 году Иркутской епархией и администрацией города.