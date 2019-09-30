Путин прибыл на церемонию прощания с Шираком в церковь Сен-Сюльпис

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис в Париже, где утром в понедельник проходит панихида по бывшему президенту Франции Жаку Шираку, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Российский президент проследовал в здание церкви, куда в эти минуты прибывают другие мировые лидеры. Ожидается, что в церемонии прощания с Жаком Шираком примут участие около 80 бывших и действующих глав иностранных государств.

Гражданская панихида, в ходе которой с Жаком Шираком простились тысячи французов, состоялась накануне в Доме инвалидов в Париже.

Путин и Ширак неоднократно встречались как в качестве лидеров своих стран, так и после того, как Ширак оставил пост президента. В июне в интервью газете Financial Times президент РФ рассказывал, что среди зарубежных лидеров, с которыми он общался, очень серьезное впечатление на него произвел именно Ширак. Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом, очень интересным и очень взвешенным человеком.

Жак Ширак умер дома в окружении родственников утром 26 сентября. Он ушел из политики после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 год. В 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после кончины старшей дочери. Последние три года Ширак не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей. Ожидается, что он будет похоронен на парижском кладбище Монпарнас, где покоится его дочь.

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