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Умер Жак Ширак

В Сен-Сюльпис прошла заупокойная служба по Жаку Шираку

В ней приняли участие около 900 человек

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Заупокойная служба по экс-президенту Франции Жаку Шираку, скончавшемуся 26 сентября, собрала в понедельник в церкви Сен-Сюльпис около 900 человек. Такие данные о завершившейся мессе привели французские телеканалы.

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Среди присутствующих - более 80 высокопоставленных иностранных гостей. Вместе с президентом России Владимиром Путиным проститься с выдающимся политиком прибыли король Иордании Абдала II, князь Монако Альбер II, великий герцог Люксембурга Анри, руководители других государств. Церемонию посетил Билл Клинтон, находившийся у власти в США в период президентства Ширака. Между тем, Белый дом официально представлен на прощании американским послом в Париже.

Отдать дань уважения в церковь пришли многие бывшие и действующие французские политики и дипломаты, бывшие президенты республики Валери Жискар д`Эстен, Николя Саркози, Франсуа Олланд. Здесь же бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон, его предшественник на посту Доминик де Вильпен, а также действующий глава кабинета министров Эдуар Филипп.

Несколько тысяч парижан следили за мессой, которая транслировалась на больших экранах, с площади перед собором. Свою признательность Шираку, служившему Франции полвека на государственных постах, они выразили продолжительными аплодисментами.

Жак Ширак испытывал к России глубокую симпатию и большой интерес. Об этом корреспонденту ТАСС заявил французский дипломат Жан Каде, представлявший Францию в качестве посла в Москве в годы президентства Ширака.

"Как человек покойный президент глубоко любил Россию, - сказал Каде, пришедший к собору Сен-Сюльпис, чтобы проститься с многолетним руководителем Франции. - Россия вызывала у него большой искренний интерес".

Каде напомнил, что Ширак еще в юности "с огромным увлечением начал изучать русский язык". "Он ценил ее литературу, музыку, науку, традиции. Он хорошо знал русскую историю и те испытания, которые выпали на ее протяжении на долю страны, - отметил французский дипломат. - Эти знания побуждали его содействовать развитию основанного на доверии сотрудничества Франции с Россией в самых разных областях".

Ширак, по словам Каде, хотел также "видеть больше внимания к России со стороны окружающего мира". "Представлять Францию президента Ширака в России для меня было огромной честью", - отметил дипломат.

В период пребывания во главе Франции Ширак совершил более 300 зарубежных визитов, из них полтора десятка - в РФ. Его знакомство с Россией началось с русской литературы. Поклонник Пушкина, будущий президент в юности выучил русский язык и даже перевел на французский главу из "Евгения Онегина". Вклад французского политика в развитие отношений с Россией был отмечен Государственной премией РФ, российским Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Дипломатический университет МГИМО избрал его своим почетным доктором.

Жак Ширак скончался 26 сентября в своем парижском доме в окружении родных на 87-м году жизни. Понедельник, день прощания с выдающимся политиком, объявлен во Франции днем траура. Ожидается, что бывший президент будет похоронен до конца дня на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс.

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