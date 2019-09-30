Эксперты ждут закрытия большей части хостелов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Новые изменения в Жилищный кодекс РФ приведут к закрытию большей части хостелов и малых средств размещения в Петербурге, а также перехода их в "серую зону", то есть сдачу в аренду бывших хостелов как квартир. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты и участники отрасли.

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 59-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" вступает в силу 1 октября. Хостелам и малым средствам размещения будет запрещено располагаться в жилых помещениях. По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, с началом ведения перечня гостиничных предприятий (с 2015 года), на территории города классифицировано 1467 коллективных средства размещения, из которых 1 тыс. 246 (или 85%) - это малые средства размещения. В жилом фонде располагается 380 малых средств размещения.

"В связи с изменениями в Жилищном законодательстве с 1 октября в статусе хостелов не смогут продолжить работу ряд объектов, расположенных в жилищном фонде города, в связи с отсутствием технических возможностей в переводе жилого помещения в нежилое. Останется в нежилом фонде порядка 180 классифицированных хостелов и более 1 тыс. остальных средств размещения. Информацию о количестве хостелов, которые перестанут работать в данном качестве, возможно, будет узнать после исключения хостела из Федерального перечня гостиниц и иных средств размещения", - рассказала ТАСС представитель пресс-службы городского комитета по развитию туризма.

Закроются лучшие

По оценке руководителя "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" по Санкт-Петербургу, отельера Алены Еновой, после вступления в силу нового закона ожидается закрытие до 80% хостелов и малых средств размещения в городе. "Они станут вне закона, если останутся в рынке. По большому счету заканчивается целая эпоха экономичного, доступного для гостей из наших регионов жилья", - сказала она ТАСС.

По ее мнению, самое болезненное в этой ситуации это то, что закроются лучшие хостелы Петербурга. "Большинство средств размещения в Петербурге находятся в домах под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), их практически нереально перевести в нежилые помещения. И это не потому, что отельерам жалко денег - ради спасения своих проектов, на которые они взяли кредиты и вложили годы времени, нервов и своей жизни, они бы деньги нашли - снова взяли бы займы, кредиты, но придумали бы как. Но по закону дома-памятники из жилого в нежилой фонд переводить запрещено", - указала собеседница агентства.

В свою очередь глава филиала Российской гостиничной ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин рассказал ТАСС, что в связи с новыми изменениями увеличилось число предложений по продаже хостелов. "В этом году началась активная продажа малых средств размещения. Количество желающих их продать стало гораздо больше, чем тех, кто хочет их купить, в разы, может даже в десятки раз", - отметил он.

С ним согласна и руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. Многие из выставленных в последнее время на продажу помещений в жилых домах имеют признаки того, что они использовались в качестве хостелов, даже если из текста объявления это не следует, сказала она ТАСС. "Санкт-Петербург - самый крупный хостельный рынок нашей страны это (от 30 до 40 тысяч койкомест по разным оценкам). Львиная доля хостелов здесь находится в жилых зданиях и часто в непосредственной близости от квартир, что доставляет неудобство людям, проживающим в том же подъезде", - резюмировала Веллер.

Помощь властей

В то же время в сентябре этого года вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков поручил профильным комитетам проработать возможные преференции для бизнеса, инвестирующего в хостелы, на фоне вступления в силу указанного закона. Тогда же сообщалось, что в связи с изменениями в жилищном законодательстве, с 1 октября в Петербурге не смогут работать 44 хостела на 770 номеров, расположенных в жилищном фонде города, - из-за отсутствия технических возможностей в переводе жилого помещения в нежилое.

Согласно информации комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, совместно с некоммерческим партнерством "Лига хостелов" проводится работа по содействию в переводе жилого помещения в нежилое 308 средств размещения на 3 тыс. номеров.

Со времени внесения изменений в жилищное законодательство 18 нежилых помещений из городского имущества были переданы по договорам аренды под открытие хостелов, и у арендаторов появилось обязательство создания объекта размещения в течение года. В случае неисполнения этого условия договор расторгается. До конца года предполагаются торги еще по четырем адресам для создания хостелов.

Уйдут в тень

Енова считает, что предприниматели, владевшие хостелами и мини-отелями, из-за сложностей перевода здания в другую категорию просто будут сдавать квартиры и комнаты внаем. "Предприниматель закроет свои мини-отели и хостелы и на их месте, так как нужно как-то использовать эти площади, поскольку это малый бизнес и кредитные, как правило, деньги, будет использовать их именно как квартиры или комнаты внаем. Это по закону не запрещено", - пояснила она.

По ее мнению, им нужно будет снять вывески "отель" и "хостел", уволить персонал, отозвать классификацию, которую они проходили перед ФИФА по требованию законодательства. "То есть, сделать все, чтобы убрать вещи, из которых город получал полтора миллиарда рублей, прекратить предоставлять сервисные гостиничные услуги - а это значит, прекратить развивать инфраструктуру нашего города", - считает она.

Разделяет ее мнение и Мусакин. "Люди начнут придумывать схемы, будут сдавать комнаты покомнатно, без услуг, уберут ресепшн и будут подписывать договор аренды комнаты или квартиры. То есть, те, кто сдавал в темную, так и будут это делать. Им не нужно будет проходить не категоризацию, они будут платить 13% подоходного налога с этого и все", - уточнил он.

При этом закрытие большого количества хостелов приведет к росту цен в этом сегменте, считают эксперты, хотя и затрудняются ответить, каким он будет. По оценке JLL, средняя стоимость койкоместа в хостеле в Москве составляет 800-900 рублей, в Санкт-Петербурге 600-800, а в других городах России - 500-600 рублей. В любом случае участники рынка ждут оттока туристов из этого сегмента.

"Мы общаемся с нашими клиентами, и они говорят, что цены на размещение поднимутся, а доходы потенциальных постояльцев не вырастут. Они говорят, что поедут в Турцию, поскольку там у них получится дешевле и точно будет хорошая погода. Мы общаемся с коллегами в хостелах, у них уже отменяют бронирования, у гостей царит паника", - говорит Енова, добавляя, что вскоре должна заработать система электронных виз, которая должна увеличить турпоток в город - но разместить всех будет негде.

Оставшиеся в живых

В то же время Мусакин уверен, что мест размещения хватит на всех: большого падения или сложности с размещением гостей в отелях не будет, "потому что в следующем году открывается несколько крупнейших апарт-отелей на несколько тысяч номеров".

По мнению Веллер, те хостелы, которые не закроются в связи с новым законом, смогут предоставлять более качественные услуги своим гостям. "Будут закрываться незаконные и открываться полноформатные средства размещения, которые понятны с точки зрения качества и обещания типа услуг и физического продукта. Туристы будут уверены, что место, в которое они едут, не окажется на пятом этаже жилого дома без лифта, помещения хостелов станут гарантированно приспособленными для временного проживания, обеспечены должным уровнем комфорта, безопасности, чистоты и сервиса", - объяснила она.

По данным городского комитета по развитию туризма, в 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн человек, из них 3,9 млн человек - иностранные туристы и 4,3 млн - российские. Правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств, в том числе 38 европейских стран, через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, с 1 октября в регионе для иностранных туристов вводится электронная виза на восемь дней.

Также до конца года аэропорт Пулково рассчитывает получить седьмую степень свободы воздушного пространства и стать первым в России аэропортом, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика. Эти меры, по расчетам губернатора Петербурга Александра Беглова, в скором времени должны увеличить турпоток в город на 65% - до 12,5 млн человек.