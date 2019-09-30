Центр Блохина не видит ничего необычного в действиях директора Варфоломеевой

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ситуация, происходящая в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина, является штатной и обычной для смены руководителя. Такое мнение высказал в понедельник журналистам советник директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н. Н. Блохина Владимир Поляков.

В размещенном на канале Youtube в понедельник ролике врачи-онкологи потребовали отстранения нового директора, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. Говорилось, что 26 врачей подготовили заявление об уходе. В пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в ответ сообщили, что сотрудники продолжают работать, ни одного заявления об уходе врачей из центра в отделе кадров нет.

"После назначения Светланы Рафаэлевны [Варфоломеевой] было публично объявлено, что не предстоит никаких перемещений, снятий с должностей, назначений на должности ведущих специалистов, заведующих отделениями, заместителями, кого-то из людей со стороны, предполагалось работать с той же командой, которая была уже здесь у нас в предыдущие годы. После чего [она] стала проводить свои предложения по определенным моментам, нововведениям по более современным программам, протоколам, что в общем-то никак нельзя расценивать как отрицательный момент, потому что это научно-исследовательский институт, который должен проводить какие-то новшества", - сказал он.

Поляков назвал происходящее "обычной перетурбацией", которая случается при смене руководства. "Ничего такого радикального, криминального, что вызвало такую реакцию. <...> Я бы сел за стол переговоров, <...> нужно приходить к какому-то консенсусу, а не быть обиженными", - добавил он.