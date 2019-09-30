Что происходит в НИИ детской онкологии Центра Блохина

30 сентября стало известно, что 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, подготовили заявления об увольнении. Они разместили на YouTube ролик, в котором потребовали отстранения нового директора НИИ — Светланы Варфоломеевой, назначенной на этот пост в июне. Ранее Варфоломеева работала в ведущем центре детской онкологии, гематологии и иммунологии — НМИЦ имени Дмитрия Рогачева.
О чем заявили врачи?
- Уволен профессор Георгий Менткевич, занимающийся трансплантацией костного мозга у детей с онкозаболеваниями. Под давлением уволились и другие известные специалисты;
- палаты центра переполнены, а строительство новых корпусов "тянется уже 20 лет";
- "начисления заработной платы сотрудников превратились в закрытый и несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных";
- врачи обращались во все инстанции, но их не услышали.
Как развивался конфликт?
Публичный конфликт в НМИЦ имени Блохина длится с августа.
СМИ сообщали, что в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина планируются массовые сокращения, более 700 ставок. В онкоцентре заявили, что это касается только вакантных ставок, а не работающих сотрудников. "Не было сокращено ни одного врача, ни одной медицинской сестры... Мы, наоборот, приглашаем, устраиваем к себе в институт все новых и новых специалистов", — сказала Светлана Вафоломеева.
СМИ сообщали, что из онкоцентра массово увольняются врачи, утверждая, что Варфоломеева "создала в коллективе напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления по собственному желанию". В пресс-службе центра заявили, что "никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению" и массовых увольнений нет.
СМИ сообщали, что отделение детской онкологии и гематологии закрывают на ремонт из-за плесени, и работы продлятся год. В пресс-службе центра заявили, что отделение не закрыто и пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме, но приостановлена госпитализация первичных пациентов из-за необходимости сделать ремонт в одном крыле отделения.
Какова позиция властей?
Кремль рассчитывает, что Минздрав примет меры для прояснения ситуации, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
10 сентября сообщалось, что Минздрав создает комиссию для изучения ситуации.