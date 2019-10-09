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Конфликт в онкоцентре имени Блохина

"Известия": более 30 сотрудников онкоцентра им. Блохина могут попасть под сокращение

Директор онкоцентра Иван Стилиди не считает происходящее в медучреждении кризисом, одноко отмечает, что есть существенные проблемы
Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Иван Стилиди Михаил Александров/ТАСС
Описание
Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Иван Стилиди
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем. В первую очередь речь идет о возрастных работниках, сообщил директор онкоцентра Иван Стилиди в интервью изданию "Известия", опубликованном в четверг.

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"Я бы не назвал это кризисом, но есть существенные проблемы <…> Чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат. Это очень сложная задача, потому что здесь нужно резать по живому. Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками. Поэтому стараемся изменить организацию лечебного процесса так, чтобы сохранить коллектив. По согласию сотрудника возможен перевод на полставки", - рассказал Стилиди, уточнив, что под сокращение могут попасть больше 30 человек.

Что касается ситуации с увольнением специалистов из НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру НМИЦ имени Н. Н. Блохина по собственному желанию, директор онкоцентра сообщил, что уже подписал пять заявлений. Планируется одобрить еще три. "Еще три остаются в работе - Георгия Менткевича, Александра Попа и Василия Бояршинова. Я подпишу их", - добавил Стилиди.

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РоссияКонфликт в онкоцентре имени Блохина
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