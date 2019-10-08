В пресс-службе онкоцентра Блохина назвали ложной информацию о зарплатах в 2-5 тыс. рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Информация о зарплате медсестрам НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, которая якобы составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц, не соответствует действительности, сообщили во вторник в пресс-службе онкоцентра.

"Одна из медсестер, называющая суммы, начисленные ей, а также другим медсестрам в НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина за месяц от 2000 до 5000 рублей, распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз. Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую ее выплату помесячно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в 2019 году зарплата у среднего медицинского персонала в НИИ детской онкологии и гематологии составляет от 39,1 тыс. до 124,536 тыс. рублей. При этом врачи в отделении получают от 64,034 тыс. до 341,542 тыс.рублей.