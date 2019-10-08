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В онкоцентре им. Блохина подтвердили увольнение одной медсестры

Все остальные работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Заявление об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, написала только одна медсестра. Об этом во вторник сообщает пресс-служба онкоцентра.

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Ранее независимый профсоюз медработников "Альянс врачей" на своей странице в Twitter сообщил, что 50 медсестер НИИ детской онкологии и гематологии собираются уволиться.

"В НИИ работают 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры", - говорится в сообщении.

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