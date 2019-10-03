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Конфликт в онкоцентре имени Блохина

В онкоцентре им. Блохина опровергли данные об угрозах пациентам выпиской за общение со СМИ

В медучреждении назвали подобные сообщения бездоказательной ложью

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Родителям детей, находящихся на лечении в НИИ детской онкологии и гематологии, входящем в структуру Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина, не угрожают выпиской из больницы за общение с представителями средств массовой информации. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе онкоцентра.

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Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич, освобожденный от должности и.о. заведующего отделением, на пресс-конференции в среду заявил, что родителям приходят сообщения с угрозой выписки их детей из онкоцентра в случае, если они будут общаться с прессой.

"Сообщения о том, что кто-то в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина угрожает выпиской родителям пациентов детского института за общение с прессой, являются ложью. Бездоказательной ложью, публикация которой наносит ущерб, прежде всего, нашим пациентам. Мы обращаемся с просьбой к СМИ ответственно относиться к публикациям, которые затрагивают интересы больных детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что родители пациентов имеют право давать интервью, когда "считают это возможным и целесообразным".

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