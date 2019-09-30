Почти 30 сотрудников НИИ детской онкологии Центра Блохина заявили о готовности уволиться

По его словам, а также по словам других врачей, выступивших в ролике, палаты центра переполнены, а строительство новых корпусов "тянется уже 20 лет".

"Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны", - сказал заместитель директора института детской онкологии и гематологии Максим Рыков.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заявление об увольнении подготовили 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина. В размещенном на канале Youtube в понедельник ролике врачи-онкологи потребовали отстранения нового директора, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается.

"Начисления заработной платы сотрудников превратились в закрытый и несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных", - сказала детский онколог Наталья Субботина. В кадре - четыре врача, один из них - профессор Георгий Менткевич, занимающийся трансплантацией костного мозга у детей с онкозаболеваниями. По словам Субботиной, он был уволен новым руководством. В ролике указано, что, если требования коллектива не будут услышаны, из центра уволится 26 его сотрудников.

"Мы готовы в полном составе уволиться в знак протеста. Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института детской онкологии", - сказал Рыков.

Врачи говорят, что обращались во все инстанции, но их не услышали. Они требуют обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, а также провести аудит строительства новых корпусов института детской онкологии.

Причины конфликта

Руководство Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) сменилось в июне 2019 года. На пост директора была назначена Светлана Варфоломеева, ранее работавшая в ведущем центре детской онкологии, гематологии и иммунологии - НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. Публичный конфликт в НМИЦ имени Блохина длится с августа. СМИ сообщали о том, что в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина планируются массовые сокращения, более 700 ставок, однако в онкоцентре отметили, что это касается только вакантных ставок, а не работающих сотрудников. В Минздраве России сообщили, что будет создана комиссия для изучения обстоятельств.

Варфоломеева в ответ на сообщения о сокращениях персонала и критику заявляла 11 сентября порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает информационное агентство ТАСС, что "не было сокращено ни одного врача, ни одной медицинской сестры", а напротив - нанимаются новые специалисты, которые занимают вакантные ставки. Она также признавала, что в отделении требуется ремонт, а также необходим перевод всех историй болезни в электронный вид.

Как сказал 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не пришло ли время для разрешения ситуации в "ручном режиме", в Кремле рассчитывают, что Министерство здравоохранения примет меры для прояснения ситуации с зарплатами и других претензий сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.