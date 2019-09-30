Дирекция: НИИ детской онкологии и гематологии находится в удовлетворительном состоянии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. НИИ детской онкологии и гематологии, входящий в структуру Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина, находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Об этом в понедельник журналистам сообщил заместитель директора по организации медицинской деятельности - главный врач клинических институтов Игорь Дорошев.

Ранее в размещенном на канале Youtube в понедельник ролике врачи-онкологи потребовали отстранения нового директора, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. Говорилось, что 26 врачей подготовили заявление об уходе. В пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, комментируя ролик, сообщили, что сотрудники продолжают работать, ни одного заявления об уходе врачей из центра в отделе кадров нет.

"В целом санитарно-техническое состояние детского института онкологии и гематологии удовлетворительное. Есть некоторые помещения, где у нас кусочек вырвали, где отслоившаяся краска, но это не правило, это есть исключения", - сказал он.

Дорошев отметил, что в институте детской онкологии и гематологии точечные ремонтные работы не прекращаются. По его словам, заведующая отделением боксов, которые были показаны в ролике, не подавала заявки на их ремонт.

"Последняя проверка была в декабре 2018 года, и в декабре 2019 года планируется опять проведение проверки, дезинфекции очистки. Смывы, которые мы проводим тоже на постоянной основе, заборы воздуха, свидетельствуют о том, что в целом ситуация очень приличная, состояние воздуха в детском институте соответствует нормам", - добавил он.