Рошаль назвал ситуацию с коллективным увольнением онкологов НМИЦ им. Блохина безобразием

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава НИИ детской травматологии и хирургии Леонид Рошаль осудил ситуацию в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина, где пчть онкологов написали заявления об увольнении, и назвал ее безобразием, так как она ставит под угрозу здоровье детей. Рошаль посоветовал искать другие пути решения конфликта.

"Коллективное заявление об уходе - это безобразие <…> Ищите другие способы решения конфликта", - сказал Рошаль во вторник.

В понедельник в ролике на канале Youtube врачи-онкологи потребовали отстранения нового директора института, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. По словам четырех участников ролика, заявления об увольнении готовы написать 26 сотрудников НИИ, которое входит в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Н.Н. Блохина. Пятеро онкологов подали заявления об увольнении, но пока не уволены, сообщил во вторник директор НМИЦ Иван Стилиди. По его мнению, недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор Светлана Варфоломеева обратила внимание на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда.