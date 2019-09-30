В Москве простятся с Марком Захаровым

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым пройдет во вторник в Москве. С режиссером, который создал любимые миллионами спектакли и фильмы, простятся в театре "Ленком", который Захаров возглавлял более 40 лет.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни от повторного воспаления легких.

"Прощание начнется в 10:00 мск, в 11:00 мск - гражданская панихида", - сообщил ТАСС директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Церемония продлится до 14:00 мск. Из театра траурный кортеж отправится на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны. По словам Варшавера, Захаров будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Одним из первых соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин в телеграмме дочери режиссера Александре Захаровой. Также телеграммы с соболезнованиями направили премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володина, вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин.

Смерть Марка Захарова буквально повергла в шок театральный и киномир. Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин в беседе с ТАСС назвал Захарова великим режиссером и великим гражданином. По словам гендиректора киноконцерна "Мосфильма" Карена Шахназарова, Захарову "удавалось удивительным образом" создавать прекрасные работы не только в театре, но и кино, что является редкостью. Соболезнования в связи с уходом Захарова выразили руководители всех московских театров.