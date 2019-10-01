МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что позволит сократить число необоснованных решений по таким делам. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

"Сообщаем, что МВД России проанализирована правоприменительная практика по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, приняты меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по данным уголовным делам", - сообщили в министерстве. В МВД уверены, что "принятые меры по совершенствованию эффективности контроля за законностью процессуальных решений, вынесенных сотрудниками органов внутренних дел, позволят улучшить ситуацию и укрепить позиции по сокращению числа незаконных и необоснованных решений".

По итогам прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам до 1 октября разработать меры по совершенствованию контроля за ведением дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проанализировать правоприменительную практику по таким делам. Президент потребовал предоставить ему доклад по поручению к этой дате. Это стало реакцией на незаконное преследование журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

В региональных подразделениях, пояснил собеседник агентства, используют комплексный подход к предупреждению нарушений законности, включающий контроль за сотрудниками и повышение уровня их знаний. "Во многих региональных органах [внутренних дел] действуют распоряжения и указания, в соответствии с которыми начальниками следственных подразделений лично изучаются материалы доследственных проверок, в том числе по делам о незаконном обороте наркотиков, поступающие для принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ [о возбуждении или отказе в возбуждении дела]", - уточнили в МВД.

Кроме того, организован внутриведомственный контроль: регулярно заслушивается информация руководителей органов предварительного следствия и дознания о причинах нарушения законности. В республиканских, краевых, областных центрах заблаговременно изучают уголовные дела, подлежащие прекращению, и согласовывают решения по ним.

"В целях выработки единого подхода по применению норм уголовного законодательства в регионах организовано межведомственное взаимодействие, созданы рабочие группы, проводятся рабочие встречи и семинары с представителями прокуратуры и суда, принимаются совместные организационные решения", - добавили в МВД. Представитель министерства подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается и находится на постоянном контроле руководства МВД, информация о ней во исполнение поручения президента направлена в Генеральную прокуратуру.