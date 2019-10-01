В Москве началось прощание с Марком Захаровым

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 мск в московском театре "Ленком", который он более сорока лет возглавлял. Очередь из желающих проститься с режиссером выстроилась у здания театра на Малой Дмитровке, передает корреспондент ТАСС.

Одними из первых проститься с Захаровым пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Марк Розовский, актеры Александр Лазарев-младший, Андрей Леонов, Сергей Степанченко и другие. На церемонию прощания прибыл и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Марк Захаров создал замечательный театр, воспитал плеяду блистательных актеров, - сказал журналистам Урин. - Он также привлек к работе прекрасного драматурга Григория Горина, великолепного художника Олега Шейнциса, "Ленком" стал одним из лучших в стране - прежде всего, благодаря Захарову". Урин добавил, что "уходит великое поколение 1960-1970 годов".

Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни от повторного воспаления легких.

Как сообщил ТАСС директор театра "Ленком" Марк Варшавер, гражданская панихида начнется в 11:00 мск, церемония продлится до 14:00 мск. Из театра траурный кортеж отправится на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны. По словам Варшавера, могила Захарова будет находиться рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

В новость были внесены изменения (10:47 мск) - добавлены подробности.