Новые возможности для лечения рака. Первый в России протонный медцентр принял пациентов

Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии в городе Димитровграде Ульяновской области проводит первые клинические апробации — практическое применение новых методов диагностики и лечения. Восемь человек согласились пройти этот современный курс терапии

Онкологические больные зачастую стараются молчать о своем диагнозе, иногда о нем знают только самые близкие да врачи. Один из пациентов нового высокотехнологичного центра ядерной медицины тоже просит не называть его имя. Он проживает в Димитровграде. Диагноз — рак предстательной железы — ему поставили в феврале этого года. Начались долгие курсы терапии, постоянные посещения врачей. "Я собирался 30 сентября ехать на полостную операцию в Самару, а 19 числа мне позвонили и сказали приходить в центр. Мы с супругой пришли сюда с определенным скепсисом. Уже после первого разговора с врачами я уже стал думать, как бы попасть сюда", — рассказывает пациент. Здесь мужчина сдал анализ крови и прошел процедуру компьютерной томографии. Он доволен условиями центра и вниманием врачей. Главное ожидание для пациентов — выздороветь. И теперь у них появились новые инструменты для борьбы с раком. Терапия для сложных случаев С открытием центра появились возможности для лечения тех опухолей, которые раньше считались безнадежными. Если при обычной лучевой терапии повреждаются и окружающие опухоль ткани, то пучок протонов не задевает здоровые участки. То есть в новом центре можно лечить новообразования, расположенные рядом с жизненно важными органами, без боязни их повредить.

"В настоящее время утверждены протоколы на лечение четырех видов опухолей в центре. Это вторичная опухоль головы, это опухоль печени, опухоль предстательной железы и опухоль глаза. В настоящий момент у нас есть пациенты с опухолью печени, предстательной железы и головы", — рассказывает и.о. главного врача центра Любовь Шулепова. По ее словам, в обозримом будущем медучреждение будет заниматься лечением только граждан России. "Центр является одним из шагов для достижения задач, поставленных в нашем нацпроекте", — говорит руководитель. К этому дню центр протонной терапии полностью укомплектован и оборудованием, и кадрами. Врачи приехали сюда из разных регионов — из Омска, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Самары. Общий штат превышает 1 тыс. человек.

Медцентр состоит из 22 корпусов, в том числе 12 лечебных: это поликлиника, центр позитронно-эмиссионной томографии для ПЭТ-диагностики, отделение радиологического лечения, корпус реабилитации, стационар, отделение радионуклидного лечения и другие. "Это тоже будет уникальное отделение тем, что оно станет самым крупным отделением в России, — оно рассчитано на 37 коек. Здесь будет проводиться лечение радиоактивным йодом", — рассказывает и.о. главного врача. Новый медицинский центр обладает высокой пропускной способностью, это позволит охватить лечением большое число пациентов. Например, поликлиника рассчитана на 240 посещений в смену, ПЭТ-центр сможет принять до 10 тыс. человек в год, отделение радионуклидной терапии — около 2 тыс. человек в год. Стационар вмещает 312 коек, а проектная мощность протонного центра — 1200 человек. Первый в России Главное в этом медицинском учреждении — протонный центр. Он уникален: здесь проводится терапия, которая пока больше не доступна ни в одной из больниц страны. "Лечение протонной терапией в настоящее время — это новое лечение для РФ, поэтому в этом году мы проводим лечение в рамках клинических апробаций", — говорит Любовь Шулепова.

Клиническая апробация продлится до конца 2019 года. Дальше центр будет работать по программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. То есть лечение здесь будет абсолютно бесплатным для всех. Первых пациентов с подходящими диагнозами для центра выбрали по медицинской документации из других медучреждений. Все они проживают в Димитровграде. В дальнейшем в разных городах России онкобольных будут отбирать клиники, в которых они наблюдаются. После лечения все эти люди будут наблюдаться в центре и проходить ежегодные осмотры.

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Работа с больным в медицинском учреждении проходит в три этапа: предлучевая диагностика, формирование плана и собственно лечение. Если первый этап пациент может пройти за 1–2 дня, второй занимает от 3 до 5 дней, то третий — самый длительный. Он может продолжаться до 21 дня. 3D-модель тела В кабинете, где проводится подготовка к протонной терапии, установлен компьютерный томограф. Главное, что должен сделать доктор в этом помещении, — настроить пациента правильно, говорит кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по лучевой диагностике Анна Бондаренко. Здесь много необычных вещей — например, фиксирующие устройства, которые изготавливаются индивидуально для каждого пациента. Они необходимы, чтобы исключить любые движения того, кто лежит на столе. "Опухоль должна быть неподвижна, чтобы уменьшить облучаемый объем. Если мы облучаем движущийся объект, то становится сложнее в него попасть", — рассказала Бондаренко. Индивидуальный фиксирующий матрас изготавливается для пациента на время всего курса лечения. Он создается в точном соответствии с формой тела. "В следующий раз, когда он придет на лучевую терапию, мы его уложим с точностью до десятой доли миллиметра — это шаг лазера", — рассказала заместитель главного врача.

На каждого пациента надевается термопластическая маска, которая позволяет зафиксировать голову. "Мы ее укладываем в горячую воду определенной температуры. Две минуты маска там находится, она становится мягкой, как желатин. После этого маска застывает на пациенте", — объясняет Бондаренко.