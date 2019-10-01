Посольство Швеции в России передаст Грете Тунберг приглашение от депутата Власова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Приглашение выступить в Госдуме шведской экоактивистке Грете Тунберг, направленное депутатом от ЛДПР Василием Власовым в посольство Швеции в РФ, будет передано адресату. Об этом сообщили ТАСС во вторник в посольстве Швеции в Москве.

"Мы, конечно, собираемся передать запрос адресату [Грете Тунберг]", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в Госдуме пояснили ТАСС, что нижняя палата не планирует приглашать для выступления Тунберг. Там объяснили, что пригласить кого-либо на пленарное заседание Госдумы могут только профильные комитеты, а у отдельно взятого парламентария такого права нет.

Выступление 16-летней Тунберг в ООН на прошлой неделе вызвало большой общественный резонанс. Она обвинила собравшихся на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, и призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. По ее мнению, климатических проблем не решить "за счет пары технических способов".