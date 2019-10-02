Российские деятели культуры выразили соболезнования в связи со смертью Канчели

Актриса Елена Проклова, исполнившая одну из главных ролей в фильме "Мимино", в беседе с корреспондентом ТАСС назвала Канчели выдающимся композитором. "О талантливом человеке даже после его ухода приятно говорить, тем более, что у него такие замечательные работы, которые во многом и сделали многие картины, в частности, "Мимино". Мне кажется, без его замечательных песен, без его сопровождения, картина бы многое потеряла, - сказала Проклова. - Я очень люблю его музыку, его работы и скорблю вместе со всеми близкими и теми, кто любил и уважал этого выдающегося композитора".

По словам актрисы, Канчели был особенным композитором, который умел воедино собрать работу режиссера, сценаристов, актеров и передать ее зрителю с помощью музыки. "Для меня, наверное, музыка - одна из самых сложных творческих профессий. Особенно композитор, который воедино должен соединить не только видение этой темы, но и работу всех, кто работал до него. Мне кажется, ему удавалось это замечательно, растворяться во всем коллективе. И обязательно в свои работы он добавлял основную душевную ноту. Делал всегда с легкостью, обаянием", - добавила Проклова.

Писатель Андрей Усачев, выступивший одним из сценаристов мультфильма "Ку! Кин-дза-дза", музыку к которому писал Канчели, отметил его гениальность. "Прекрасный композитор, гениальный. Много чего сделал для нашей культуры. Мы параллельно работали над "Ку! Кин-дза-дзой", <…> очень жалко", - отметил он.

Продюсер "Ку! Кин-дза-дзы" Сергей Сельянов также выразил сожаление из-за смерти Канчели. "Очень жаль. Человек, композитор выдающийся, и когда такие люди уходят, конечно, мы что-то теряем", - сказал он.