Треть заявок на электронные визы в Петербург поступили от граждан Эстонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Около трети из 3,5 тыс. поданных иностранными гражданами заявок на оформление электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили от граждан Эстонии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Режим электронных виз, которые доступны для оформления гражданами 53 государств, начал действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 октября. Согласно установленному порядку, электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток.

"Порядка 3,5 тыс. заявок подано 1 октября на получение электронных виз в Петербург и Ленинградскую область. Лидером по количеству заявок стала Эстония, около 1/3 документов подали граждане этой страны. Следующие по количеству заявок - жители Латвии и Германии", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что среди заявителей есть также граждане Филиппин, Индии и Китая.

В комитете напомнили, что въезд и выезд по электронной визе возможны через аэропорт Пулково, морские пункты пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург", а также через автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск" и через пешеходный пункт пропуска "Ивангород". Въезд и выезд по электронной визе железнодорожным транспортом сейчас не осуществляется.