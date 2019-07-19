Как иностранцу получить электронную визу в Россию

В России с 2017 года действует режим по выдаче электронных виз. Но въехать так можно только в некоторые регионы страны, в скором времени к ним присоединятся Санкт-Петербург и Ленинградская область. Губернатор области Александр Дрозденко уверен, это повысит турпоток из Финляндии и балтийских стран.
Мы разобрались, кто и как может оформить электронную визу.
Чем отличается от обычной визы?
Главное преимущество электронной визы — ее можно оформить через интернет, не посещая консульство или посольство.
Для приезжих это упрощает процедуру получения, а государство экономит на финансировании диппредставительств, но при этом сохраняет возможность отказать во въезде, что сложно сделать при безвизовом режиме.
Куда можно приехать?
Сейчас по электронной визе иностранцы могут посетить Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и Калининградскую область.
При этом въехать на эти территории можно строго через:
- аэропорты — в Калининграде (Храброво), во Владивостоке (Кневичи), в Петропавловске-Камчатском (Елизово), в Благовещенске, в Хабаровске (Новый), в Южно-Сахалинске (Хомутово), в Анадыре (Угольный), в Улан-Удэ (Мухино) и в Чите (Кадала);
- порты — Калининград (участки в городах Калининград, Балтийск и Светлый), Владивосток, Зарубино, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Посьет;
- железнодорожные пункты пропуска — Мамоново, Советск, Пограничный, Хасан, Махалино;
- автомобильные пункты пропуска — Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки), Мамоново (Гроново), Морское, Пограничный, Советск, Чернышевское, Полтавка, Турий Рог.
При этом передвигаться свободно приезжие могут только в пределах того региона, через который, собственно, и въехали. Выехать они тоже должны через его пункты пропуска. То есть, приехав в Хабаровский край, путешествовать можно только по нему и уехать тоже только с его территории.
По данным СМИ, с 2021 года режим электронных виз планируют распространить на всю Россию. Сейчас если уже есть действующая российская виза, то оформлять электронную для посещения перечисленных выше регионов не нужно.
Кто может получить?
В ДФО по электронной визе могут въехать граждане 18 стран:
- Алжир,
- Бахрейн,
- Бруней,
- Индия,
- Иран,
- Катар,
- Китай (включая Тайвань),
- Корейская Народно-Демократическая Республика,
- Кувейт,
- Марокко,
- Мексика
- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ),
- Оман,
- Саудовская Аравия,
- Сингапур,
- Тунис,
- Турция,
- Япония.
Для Калининградской области список сделали еще больше — 53 страны. Полный перечень можно посмотреть на сайте МИД РФ.
Как оформить?
Чтобы получить электронную визу, иностранцу нужно заполнить форму на специальном консульском сайте МИД РФ и отправить данные паспорта и сканы других необходимых документов.
Кстати, на сайте можно сохранить черновик заявления на случай проблем с интернетом — такое заявление будет храниться 30 дней с последнего сохранения. Кроме того, рекомендуется запомнить или записать номер заявления, чтобы восстановить его при необходимости.
Данные об электронной визе хранятся в информационной системе, а при въезде в паспорт ставят только отметку о пересечении границы.
Когда подавать заявление?
Заполнить заявление на электронную визу можно не раньше чем за 20 дней и не позднее чем за четыре дня до даты приезда в Россию.
Сколько действует электронная виза?
Она однократная и выдается на срок до 30 дней. А находиться в России по такой визе можно до восьми суток.
При этом восемь дней не означают чистые 192 часа (24*8) пребывания в стране. Например, если человек въехал во Владивосток 1 августа в 20:00 часов, то выехать он должен не позднее 8 августа 23:59 часов.
Сколько стоит?
Электронную визу выдают бесплатно за четыре дня. И, чтобы ее получить, не нужно никаких приглашений и подтверждений — бронирования гостиниц или цели поездки в Россию.
Какую визу дадут?
Электронная виза может быть деловой (цель поездки — бизнес), туристической (цель поездки — туризм) или гуманитарной (цель поездки — спортивные, культурные и научно-технические связи).
Если человек хочет приехать в Россию для других целей, то ему придется пойти в консульство за обычной визой.
Дополнительные условия
- Паспорт должен действовать еще по крайней мере полгода с даты подачи заявления на визу. И в нем должно быть место для штампов о пересечении границы.
- У приезжих должна быть медицинская страховка на все время визита в Россию.
- На каждого ребенка нужно оформить отдельную электронную визу.
- При оформлении заявления нужно загрузить цветную фотографию в формате JPEG. Она должна быть сделана в анфас, на светлом фоне при нормальном освещении — полный список требований к изображению можно посмотреть на сайте.
Как работает режим?
- Заполните анкету.
- Получите уведомление о выдаче визы по электронной почте или на сайте (для этого понадобится номер заявления).
- Распечатайте его или сохраните на смартфоне.
- Покажите сотрудникам транспортной компании и пограничнику.
Стоит помнить, что выдача визы еще не гарантирует въезд на территорию страны. Отказать могут непосредственно на границе, например, если иностранец сообщил о себе заведомо ложнные данные или в других случаях, предусмотренных законом.
Также о мировом опыте работы электронных виз читайте в другом нашем материале.