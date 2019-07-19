Как иностранцу получить электронную визу в Россию

Сейчас по электронной визе иностранцы могут посетить Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и Калининградскую область.

При этом въехать на эти территории можно строго через:

аэропорты — в Калининграде (Храброво), во Владивостоке (Кневичи), в Петропавловске-Камчатском (Елизово), в Благовещенске, в Хабаровске (Новый), в Южно-Сахалинске (Хомутово), в Анадыре (Угольный), в Улан-Удэ (Мухино) и в Чите (Кадала);

порты — Калининград (участки в городах Калининград, Балтийск и Светлый), Владивосток, Зарубино, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Посьет;

железнодорожные пункты пропуска — Мамоново, Советск, Пограничный, Хасан, Махалино;

автомобильные пункты пропуска — Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки), Мамоново (Гроново), Морское, Пограничный, Советск, Чернышевское, Полтавка, Турий Рог.

При этом передвигаться свободно приезжие могут только в пределах того региона, через который, собственно, и въехали. Выехать они тоже должны через его пункты пропуска. То есть, приехав в Хабаровский край, путешествовать можно только по нему и уехать тоже только с его территории.

По данным СМИ, с 2021 года режим электронных виз планируют распространить на всю Россию. Сейчас если уже есть действующая российская виза, то оформлять электронную для посещения перечисленных выше регионов не нужно.