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Как иностранцу получить электронную визу в Россию

© Виталий Невар/ТАСС

В России с 2017 года действует режим по выдаче электронных виз. Но въехать так можно только в некоторые регионы страны, в скором времени к ним присоединятся Санкт-Петербург и Ленинградская область. Губернатор области Александр Дрозденко уверен, это повысит турпоток из Финляндии и балтийских стран.

Мы разобрались, кто и как может оформить электронную визу.

Чем отличается от обычной визы?

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Главное преимущество электронной визы — ее можно оформить через интернет, не посещая консульство или посольство.

Для приезжих это упрощает процедуру получения, а государство экономит на финансировании диппредставительств, но при этом сохраняет возможность отказать во въезде, что сложно сделать при безвизовом режиме.

Куда можно приехать?

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Сейчас по электронной визе иностранцы могут посетить Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и Калининградскую область.

При этом въехать на эти территории можно строго через: 

  • аэропорты — в Калининграде (Храброво), во Владивостоке (Кневичи), в Петропавловске-Камчатском (Елизово), в Благовещенске, в Хабаровске (Новый), в Южно-Сахалинске (Хомутово), в Анадыре (Угольный), в Улан-Удэ (Мухино) и в Чите (Кадала);
  • порты — Калининград (участки в городах Калининград, Балтийск и Светлый), Владивосток, Зарубино, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Посьет;
  • железнодорожные пункты пропуска — Мамоново, Советск, Пограничный, Хасан, Махалино;
  • автомобильные пункты пропуска — Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки), Мамоново (Гроново), Морское, Пограничный, Советск, Чернышевское, Полтавка, Турий Рог.

При этом передвигаться свободно приезжие могут только в пределах того региона, через который, собственно, и въехали. Выехать они тоже должны через его пункты пропуска. То есть, приехав в Хабаровский край, путешествовать можно только по нему и уехать тоже только с его территории.

По данным СМИ, с 2021 года режим электронных виз планируют распространить на всю Россию. Сейчас если уже есть действующая российская виза, то оформлять электронную для посещения перечисленных выше регионов не нужно.

Кто может получить?

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В ДФО по электронной визе могут въехать граждане 18 стран: 

  • Алжир,
  • Бахрейн,
  • Бруней,
  • Индия,
  • Иран,
  • Катар,
  • Китай (включая Тайвань),
  • Корейская Народно-Демократическая Республика,
  • Кувейт,
  • Марокко,
  • Мексика
  • Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ),
  • Оман,
  • Саудовская Аравия,
  • Сингапур,
  • Тунис,
  • Турция,
  • Япония.

Для Калининградской области список сделали еще больше — 53 страны. Полный перечень можно посмотреть на сайте МИД РФ.

Как оформить?

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Чтобы получить электронную визу, иностранцу нужно заполнить форму на специальном консульском сайте МИД РФ и отправить данные паспорта и сканы других необходимых документов. 

Кстати, на сайте можно сохранить черновик заявления на случай проблем с интернетом — такое заявление будет храниться 30 дней с последнего сохранения. Кроме того, рекомендуется запомнить или записать номер заявления, чтобы восстановить его при необходимости.

Данные об электронной визе хранятся в информационной системе, а при въезде в паспорт ставят только отметку о пересечении границы.

Когда подавать заявление?

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Заполнить заявление на электронную визу можно не раньше чем за 20 дней и не позднее чем за четыре дня до даты приезда в Россию.

Сколько действует электронная виза?

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Она однократная и выдается на срок до 30 дней. А находиться в России по такой визе можно до восьми суток.

При этом восемь дней не означают чистые 192 часа (24*8) пребывания в стране. Например, если человек въехал во Владивосток 1 августа в 20:00 часов, то выехать он должен не позднее 8 августа 23:59 часов.

Сколько стоит?

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Электронную визу выдают бесплатно за четыре дня. И, чтобы ее получить, не нужно никаких приглашений и подтверждений — бронирования гостиниц или цели поездки в Россию.

Какую визу дадут?

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Электронная виза может быть деловой (цель поездки — бизнес), туристической (цель поездки — туризм) или гуманитарной (цель поездки — спортивные, культурные и научно-технические связи).

Если человек хочет приехать в Россию для других целей, то ему придется пойти в консульство за обычной визой.

Дополнительные условия

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  • Паспорт должен действовать еще по крайней мере полгода с даты подачи заявления на визу. И в нем должно быть место для штампов о пересечении границы. 
  • У приезжих должна быть медицинская страховка на все время визита в Россию.
  • На каждого ребенка нужно оформить отдельную электронную визу.
  • При оформлении заявления нужно загрузить цветную фотографию в формате JPEG. Она должна быть сделана в анфас, на светлом фоне при нормальном освещении — полный список требований к изображению можно посмотреть на сайте.

Как работает режим?

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  • Заполните анкету. 
  • Получите уведомление о выдаче визы по электронной почте или на сайте (для этого понадобится номер заявления).
  • Распечатайте его или сохраните на смартфоне. 
  • Покажите сотрудникам транспортной компании и пограничнику.

Стоит помнить, что выдача визы еще не гарантирует въезд на территорию страны. Отказать могут непосредственно на границе, например, если иностранец сообщил о себе заведомо ложнные данные или в других случаях, предусмотренных законом.

Также о мировом опыте работы электронных виз читайте в другом нашем материале.

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