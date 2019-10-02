Всероссийские учения по гражданской обороне завершились в Обнинске

ОБНИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Масштабные учения по гражданской обороне, проходившие по всей России с 1 по 2 октября, завершились в Обнинске под руководством замглавы МЧС Павла Барышева.

"Я хотел бы еще раз выразить благодарность мэру, региональному главку МЧС и губернатору за то, что они смогли подготовиться к учениям буквально за месяц-полтора", - сказал Барышев на закрытии учений.

Мэр Обнинска Владислав Шапша отметил, что Обнинск - первый в России наукоград, в котором заработала первая в мире АЭС, а сейчас в городе работают десять НИИ и три государственных научных центра, поэтому Обнинск требует особого внимания к безопасности.

Ранее сообщалось, что 2 октября Обнинске стартовала практическая часть крупных учений по гражданской обороне. По легенде учений, территория предприятия "Теология" подверглась ракетному удару, а склад с химикатами взорвался с последующим выбросом аммиака.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проходила с 1 по 2 октября во всех регионах страны в два этапа. На первом этапе были отработаны вопросы оповещения, практические действия при возникновении крупномасштабных ЧС и аварий, а также развернуты системы управления на всех уровнях. На втором этапе - вопросы эвакуации и жизнеобеспечения населения.