Более 110 млн туалетов построено в Индии за пять лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 октября. /ТАСС/. Более 110 млн туалетов были построены в Индии, в основном в сельской местности, за время кампании "Чистая Индия", начатой правительством в 2014 году. Об этом сообщил в среду премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая с речью в связи со 150 годовщиной со дня рождения лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди.

Человек, который изменил страну. В Индии отмечают юбилей Махатмы Ганди

"За 60 месяцев туалеты получили более чем 600 млн человек, были сооружены более 110 млн туалетов, весь мир поражен этим", - сказал премьер, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

Как заявил Нарендра Моди, обеспечение санитарии и защита окружающей среды были приоритетами для Махатмы Ганди.

По словам индийского премьера, теперь правительство страны намерено сосредоточиться на борьбе с пластиковыми отходами. "Мы должны достичь цели по искоренению [упаковок из] одноразового пластика в стране к 2022 году", - подчеркнул он.