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Человек, который изменил страну. В Индии отмечают юбилей Махатмы Ганди

© EPA-EFE/JAGADEESH NV
С начала XX века его знали как активного борца против колониализма

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия отмечает в среду "Ганди джаянти" - день рождения лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди (1869-1948 годы). Столица страны Нью-Дели украшена портретами родившегося 150 лет назад "отца нации". В программе празднования - выступления политиков и массовые акции.

Каждое приходящее к власти в стране правительство заверяет, что продолжает дело Махатмы. Тем не менее сам Ганди считал себя скорее учителем и проповедником. В 1934 году он демонстративно покинул партию Индийский национальный конгресс из-за разногласий с другими лидерами. Ганди не состоял ни в какой политической силе вплоть до своей гибели в январе 1948 года. Таким образом перед Индией все еще остается вопрос: как много в стране осталось от идей "отца нации"?

"Соляной поход"

С начала XX века в Индии и Великобритании Махатму знали как активного борца против колониализма.

Он много лет провел в Южной Африке, куда отправился работать юристом, и где вступил в борьбу за права и равноправие индийцев. Именно там он сформулировал идеи сатьяграхи - ненасильственного сопротивления. В Индию Ганди вернулся только в 1915 году. Но весь мир заговорил о нем, когда в 1930 году он организовал "соляной поход" - марш против налога на соль.

Махатма Ганди во время "соляного похода" AP Photo
Описание
Махатма Ганди во время "соляного похода"
© AP Photo

Британский закон от 1882 года предоставил Великобритании монополию на сбор и производство соли в Индии, ограничив ее обращение государственными соляными складами и взимая налог до 4000%. Самостоятельное выпаривание соли считалось уголовным преступлением. Хотя ее легко мог получить любой индиец, живущий на побережье, все были вынуждены покупать соль у правительства колонизаторов. Не согласный с этим законом, Ганди с группой из 80 сторонников отправился в Данди на побережье Аравийского моря, где были развалины старых солеварен. В домотканом дхоти (мужской юбке) и с посохом в руке он повел людей самостоятельно выпаривать соль безо всяких разрешений и налогов. Таким образом Ганди предлагал не просто борьбу за соль, а идею нового общества. Он лично выпарил примерно чайную ложку соли, за что и был арестован.

Тогда об этом много писала и советская пресса. При этом в СССР 1920-30-х к Махатме было неоднозначное отношение: его терпеть не мог Сталин за проповедь ненасильственной борьбы. Поначалу смеялись над ним и в Великобритании - например, Уинстон Черчилль с иронией называл его "этот полуголый факир".

"Ганди был настоящим стратегом. Он взял с собой 80 самых верных последователей. Но когда они пришли к Данди, с ним шли уже тысячи человек. Ганди шел пешком со своими сторонниками 23 дня, маршрут был выбран так, чтобы пройти через много деревень, где они обращались к людям. Дело не в соли, соль была символом. Он таким образом мобилизовал людей для своей идеи", - рассказал ТАСС директор музея и мемориального треста "Ашрам "Сабармати" Атул Пандья.

Директор музея и мемориального треста "Ашрам "Сабармати" Атул Пандья Евгений Пахомов/ТАСС
Описание
Директор музея и мемориального треста "Ашрам "Сабармати" Атул Пандья
© Евгений Пахомов/ТАСС

В этом ашраме (так в традиционной Индии называлась обитель мудрецов), который расположен в городе Ахмедабаде в штате Гуджарат, Махатма пытался создать общество всеобщего равенства и справедливости, мечтая распространить этот пример на всю страну. Из "Сабармати" он отправился в знаменитый "соляной поход".

"Вообще, слово "ашрам" имеет религиозное значение. Но Ганди предложил новый взгляд на ашрам - как на центр обсуждения идей независимости, идей будущего Индии. Чтобы управлять таким большим хозяйством как "Сабармати", поддерживать его жизнь, нужны ресурсы - и финансовые, и людские. Сторонники Ганди ткали вручную и носили самостоятельно сшитую одежду, они сами обрабатывали землю, обслуживали себя, они говорили людям, что могут научить их жизни в равенстве и справедливости", - объясняет Пандья.

Он рассказал, что даже переговоры с британскими властями происходили в ашраме. Британские колониальные чиновники неоднократно приезжали туда. Там также бывали и подолгу жили такие национальные лидеры как Джавахарлал Неру (будущий первый премьер-министр независимой Индии), Валлабхаи Патель (первый заместитель Неру), Раджендра Прасад (будущий первый президент Индии) и другие.

Община равных

"Здесь в разное время жило до 500 человек - кто-то приходил, кто-то уходил... Мужчины, женщины. Выходцы из разных каст, в том числе и неприкасаемые. В ашраме были строгие правила - во сколько вставать, кому и что делать. Это была община равных", - объясняет Пандья.

Сегодня в ашраме никто не живет - это музей. Он некогда стоял в весьма живописном месте на берегу реки Сабармати. В наши дни к музею вплотную подошел город, берега облачили в бетон. Здесь сохранилось несколько помещений, в которых жили сторонники Махатмы, теперь там расположены административные корпуса, лекторий и библиотека.

Но бережно сохраняется дом, в котором жил сам Ганди. В его комнате с минималистичной обстановкой остались посох, шкаф, кровать и прялка, на которой лидер индийского национально-освободительного движения ежедневно прял пряжу, как и все члены его общины.

Комната Ганди в ашраме "Сабармати" Евгений Пахомов/ТАСС
Описание
Комната Ганди в ашраме "Сабармати"
© Евгений Пахомов/ТАСС

"После убийства Ганди (Махатму застрелил 30 января 1948 года, уже после получения страной независимости, индусский фанатик, не простивший Ганди проповеди мирного сосуществования индусов и мусульман - прим. ТАСС), национальные лидеры решили превратить это место в музей. Но здесь уже не просто музей, а центр мирового значения. Каждый день нас посещает до 3 тыс. человек из Индии и со всего мира", - объясняет директор музея.

Важная часть экспозиции - коллекция прялок. Ганди интересовался прядением не просто так: ручная прялка стала одним из символов гандизма - Махатма верил, что кустарный труд, ручное прядение поможет стране в будущем избежать безработицы и дать каждому хлеб. Ганди называл это "ненасильственной экономикой", он был уверен, что крупное капиталистическое производство, конкуренция, соревнование производителей ведут к насилию, неравенству и несправедливости. Поэтому на первом варианте флага будущей независимой Индии предлагалось изобразить прялку, которую потом сменило колесо чакра (как символ вечного движения).

Описание
© AP Photo

Ганди не просто предлагал индийцам бороться за уход британцев, он предлагал им бороться за общество равных, за Сарводайю (примерный перевод - "развитие для всех") - за Индию, в которой нет насилия и неравенства. Где все живут скромно, но честным трудом. Махатма не просто предлагал прогнать чужаков, он предлагал программу будущего благоденствия, которое можно построить в свободной стране. И прообраз этого общества создавался в ашраме "Сабармати". Который позже стал музеем идей гандизма.

Борьба за умы

Однако будущее страны сложилось иначе. Индия - капиталистическое государство, развивающее крупное промышленное производство, IT-экономику, космические технологии. Ручные прялки сегодня - удел небольших деревень и музеев истории борьбы за независимость. С прялкой в стиле Ганди также любят позировать некоторые политики, которые потом пересаживаются в дорогие автомобили и отправляются по своим делам. А еще маленькими сувенирными прялками активно торгуют хозяева ларьков в Ахмедабаде.

Трудно назвать Индию и страной Сарводайи - неравенство и кастовые различия сохраняются, несмотря на все усилия победить устаревшие предрассудки. Образ и стиль жизни современных индийцев сильно отличаются от жизни, которую вели в "Ашраме "Сабармати" сторонники Махатмы.

На месте убийства Ганди в Нью-Дели Евгений Пахомов/ТАСС
Описание
На месте убийства Ганди в Нью-Дели
© Евгений Пахомов/ТАСС

Но это вовсе не значит, что проповедь Ганди была напрасной. Для современной Индии его программа кажется наивной утопией. Но тогда миллионы людей поверили именно в нее, а не в революции и кровавые перевороты. И это в 1930-е, в то время, когда "цивилизованная" Европа хором пела "Интернационал" или нацистские гимны. Однако в Индии тоже хватало сторонников радикальной борьбы.

Зная, насколько кровавым был распад Британской Индии по религиозному признаку на Индию и Пакистан (против чего выступал Ганди), легко представить, чем могла бы обернуться революционная борьба в этой огромной и перенаселенной стране. Но люди пошли за Ганди с его проповедью мирного и ненасильственного протеста.

Метод Ганди поставил в тупик британские власти. Он подразумевал отказ от английских товаров, от уплаты налогов в британскую казну, от того, чтобы отдавать детей в английские школы. Его идея - полный отказ от сотрудничества с колониальными властями. Какой тюремный срок можно было дать человеку за ложку выпаренной соли? Ганди отсидел несколько месяцев. Всего тогда арестовали около 80 тыс. человек, и об этом узнал весь мир.

Махатма сосредоточился на экономической борьбе, он стремился сделать невыгодным для британцев их присутствие в Индии. И это сработало. И еще - Ганди понял важность борьбы за общественное мнение. Важность умения говорить с народом (на который свысока смотрели многие представители индийской интеллигенции) на его языке. Образ мудреца в юбке-дхоти был людям куда ближе образа индийских либеральных политиков в европейских костюмах.

Описание
© Fox Photos/Getty Images

Махатма также первым понял важность борьбы за умы не только индийцев, но и британцев. Репортажи о том, как сторонники Ганди не сопротивляясь подставляют себя под дубинки полиции, обошли мировую прессу. Общественное мнение в самой Британии стало склоняться к предоставлению независимости индийцам. Это мнение однозначно было бы другим, если бы индийцы начали убивать англичан.

Английский историк Арнольд Тойнби с уважением написал потом: "Ганди позволил нам уйти (из Индии) без злобы и без унижения. (…) Чем оказал нам огромную услугу. Ведь иметь империю гораздо проще чем избавиться от нее". И это тоже величайшая заслуга странного философа, над которым смеялся Черчилль и который ткал вручную свою одежду в Ашраме "Сабармати".

Теги
ИндияГанди, Махатма
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