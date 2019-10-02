Человек, который изменил страну. В Индии отмечают юбилей Махатмы Ганди

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия отмечает в среду "Ганди джаянти" - день рождения лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди (1869-1948 годы). Столица страны Нью-Дели украшена портретами родившегося 150 лет назад "отца нации". В программе празднования - выступления политиков и массовые акции. Каждое приходящее к власти в стране правительство заверяет, что продолжает дело Махатмы. Тем не менее сам Ганди считал себя скорее учителем и проповедником. В 1934 году он демонстративно покинул партию Индийский национальный конгресс из-за разногласий с другими лидерами. Ганди не состоял ни в какой политической силе вплоть до своей гибели в январе 1948 года. Таким образом перед Индией все еще остается вопрос: как много в стране осталось от идей "отца нации"? "Соляной поход" С начала XX века в Индии и Великобритании Махатму знали как активного борца против колониализма. Он много лет провел в Южной Африке, куда отправился работать юристом, и где вступил в борьбу за права и равноправие индийцев. Именно там он сформулировал идеи сатьяграхи - ненасильственного сопротивления. В Индию Ганди вернулся только в 1915 году. Но весь мир заговорил о нем, когда в 1930 году он организовал "соляной поход" - марш против налога на соль.

Описание Махатма Ганди во время "соляного похода" © AP Photo

Британский закон от 1882 года предоставил Великобритании монополию на сбор и производство соли в Индии, ограничив ее обращение государственными соляными складами и взимая налог до 4000%. Самостоятельное выпаривание соли считалось уголовным преступлением. Хотя ее легко мог получить любой индиец, живущий на побережье, все были вынуждены покупать соль у правительства колонизаторов. Не согласный с этим законом, Ганди с группой из 80 сторонников отправился в Данди на побережье Аравийского моря, где были развалины старых солеварен. В домотканом дхоти (мужской юбке) и с посохом в руке он повел людей самостоятельно выпаривать соль безо всяких разрешений и налогов. Таким образом Ганди предлагал не просто борьбу за соль, а идею нового общества. Он лично выпарил примерно чайную ложку соли, за что и был арестован. Тогда об этом много писала и советская пресса. При этом в СССР 1920-30-х к Махатме было неоднозначное отношение: его терпеть не мог Сталин за проповедь ненасильственной борьбы. Поначалу смеялись над ним и в Великобритании - например, Уинстон Черчилль с иронией называл его "этот полуголый факир". "Ганди был настоящим стратегом. Он взял с собой 80 самых верных последователей. Но когда они пришли к Данди, с ним шли уже тысячи человек. Ганди шел пешком со своими сторонниками 23 дня, маршрут был выбран так, чтобы пройти через много деревень, где они обращались к людям. Дело не в соли, соль была символом. Он таким образом мобилизовал людей для своей идеи", - рассказал ТАСС директор музея и мемориального треста "Ашрам "Сабармати" Атул Пандья.

Описание Директор музея и мемориального треста "Ашрам "Сабармати" Атул Пандья © Евгений Пахомов/ТАСС

В этом ашраме (так в традиционной Индии называлась обитель мудрецов), который расположен в городе Ахмедабаде в штате Гуджарат, Махатма пытался создать общество всеобщего равенства и справедливости, мечтая распространить этот пример на всю страну. Из "Сабармати" он отправился в знаменитый "соляной поход". "Вообще, слово "ашрам" имеет религиозное значение. Но Ганди предложил новый взгляд на ашрам - как на центр обсуждения идей независимости, идей будущего Индии. Чтобы управлять таким большим хозяйством как "Сабармати", поддерживать его жизнь, нужны ресурсы - и финансовые, и людские. Сторонники Ганди ткали вручную и носили самостоятельно сшитую одежду, они сами обрабатывали землю, обслуживали себя, они говорили людям, что могут научить их жизни в равенстве и справедливости", - объясняет Пандья. Он рассказал, что даже переговоры с британскими властями происходили в ашраме. Британские колониальные чиновники неоднократно приезжали туда. Там также бывали и подолгу жили такие национальные лидеры как Джавахарлал Неру (будущий первый премьер-министр независимой Индии), Валлабхаи Патель (первый заместитель Неру), Раджендра Прасад (будущий первый президент Индии) и другие. Община равных "Здесь в разное время жило до 500 человек - кто-то приходил, кто-то уходил... Мужчины, женщины. Выходцы из разных каст, в том числе и неприкасаемые. В ашраме были строгие правила - во сколько вставать, кому и что делать. Это была община равных", - объясняет Пандья. Сегодня в ашраме никто не живет - это музей. Он некогда стоял в весьма живописном месте на берегу реки Сабармати. В наши дни к музею вплотную подошел город, берега облачили в бетон. Здесь сохранилось несколько помещений, в которых жили сторонники Махатмы, теперь там расположены административные корпуса, лекторий и библиотека. Но бережно сохраняется дом, в котором жил сам Ганди. В его комнате с минималистичной обстановкой остались посох, шкаф, кровать и прялка, на которой лидер индийского национально-освободительного движения ежедневно прял пряжу, как и все члены его общины.

Описание Комната Ганди в ашраме "Сабармати" © Евгений Пахомов/ТАСС

"После убийства Ганди (Махатму застрелил 30 января 1948 года, уже после получения страной независимости, индусский фанатик, не простивший Ганди проповеди мирного сосуществования индусов и мусульман - прим. ТАСС), национальные лидеры решили превратить это место в музей. Но здесь уже не просто музей, а центр мирового значения. Каждый день нас посещает до 3 тыс. человек из Индии и со всего мира", - объясняет директор музея. Важная часть экспозиции - коллекция прялок. Ганди интересовался прядением не просто так: ручная прялка стала одним из символов гандизма - Махатма верил, что кустарный труд, ручное прядение поможет стране в будущем избежать безработицы и дать каждому хлеб. Ганди называл это "ненасильственной экономикой", он был уверен, что крупное капиталистическое производство, конкуренция, соревнование производителей ведут к насилию, неравенству и несправедливости. Поэтому на первом варианте флага будущей независимой Индии предлагалось изобразить прялку, которую потом сменило колесо чакра (как символ вечного движения).

Ганди не просто предлагал индийцам бороться за уход британцев, он предлагал им бороться за общество равных, за Сарводайю (примерный перевод - "развитие для всех") - за Индию, в которой нет насилия и неравенства. Где все живут скромно, но честным трудом. Махатма не просто предлагал прогнать чужаков, он предлагал программу будущего благоденствия, которое можно построить в свободной стране. И прообраз этого общества создавался в ашраме "Сабармати". Который позже стал музеем идей гандизма. Борьба за умы Однако будущее страны сложилось иначе. Индия - капиталистическое государство, развивающее крупное промышленное производство, IT-экономику, космические технологии. Ручные прялки сегодня - удел небольших деревень и музеев истории борьбы за независимость. С прялкой в стиле Ганди также любят позировать некоторые политики, которые потом пересаживаются в дорогие автомобили и отправляются по своим делам. А еще маленькими сувенирными прялками активно торгуют хозяева ларьков в Ахмедабаде. Трудно назвать Индию и страной Сарводайи - неравенство и кастовые различия сохраняются, несмотря на все усилия победить устаревшие предрассудки. Образ и стиль жизни современных индийцев сильно отличаются от жизни, которую вели в "Ашраме "Сабармати" сторонники Махатмы.

Описание На месте убийства Ганди в Нью-Дели © Евгений Пахомов/ТАСС

Но это вовсе не значит, что проповедь Ганди была напрасной. Для современной Индии его программа кажется наивной утопией. Но тогда миллионы людей поверили именно в нее, а не в революции и кровавые перевороты. И это в 1930-е, в то время, когда "цивилизованная" Европа хором пела "Интернационал" или нацистские гимны. Однако в Индии тоже хватало сторонников радикальной борьбы. Зная, насколько кровавым был распад Британской Индии по религиозному признаку на Индию и Пакистан (против чего выступал Ганди), легко представить, чем могла бы обернуться революционная борьба в этой огромной и перенаселенной стране. Но люди пошли за Ганди с его проповедью мирного и ненасильственного протеста. Метод Ганди поставил в тупик британские власти. Он подразумевал отказ от английских товаров, от уплаты налогов в британскую казну, от того, чтобы отдавать детей в английские школы. Его идея - полный отказ от сотрудничества с колониальными властями. Какой тюремный срок можно было дать человеку за ложку выпаренной соли? Ганди отсидел несколько месяцев. Всего тогда арестовали около 80 тыс. человек, и об этом узнал весь мир. Махатма сосредоточился на экономической борьбе, он стремился сделать невыгодным для британцев их присутствие в Индии. И это сработало. И еще - Ганди понял важность борьбы за общественное мнение. Важность умения говорить с народом (на который свысока смотрели многие представители индийской интеллигенции) на его языке. Образ мудреца в юбке-дхоти был людям куда ближе образа индийских либеральных политиков в европейских костюмах.