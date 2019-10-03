Федермессер: врачи в регионах должны иметь право назначать незарегистрированный препарат

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член центрального штаба ОНФ Анна Федермессер считает, что врачи в регионах должны иметь право назначать пациентам зарубежные аналоги наркотических и психотропных препаратов.

Ранее группа членов Совета Федерации и депутатов-единороссов подготовила поправку ко второму чтению законопроекта о взаимозаменяемости лекарственных средств, которая позволит по решению врачебной комиссии ввозить для тяжелобольных наркотические или психотропные препараты, которых нет в РФ. При этом потребность в том или ином лекарстве должна будет установить врачебная комиссия.

"Член Центрального штаба ОНФ [Федермессер] считает, что один из вариантов решения проблемы - делегировать медикам в регионах право собирать врачебные комиссии и назначать незарегистрированный препарат. Если вердикт комиссии сделают основанием для закупки лекарства, процесс будет существенно ускорен", - сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Главное, чтобы траты на закупку этих препаратов не легли на бюджеты регионов, отметила Федермессер.

По ее словам, которые приводят в пресс-службе, если финансовая нагрузка ляжет на регионы, то врачебные комиссии собирать не будут. Средства должны выделяться из федерального бюджета.