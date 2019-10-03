Директор онкоцентра им. Блохина подписал четыре заявления на увольнение детских онкологов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди подписал четыре заявления на увольнение врачей-онкологов по собственному желанию, вместо них на дежурство выйдут пять специалистов Российской детской клинической больницы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе онкоцентра.

"В данный момент директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди подписал четыре заявления об уходе по собственному желанию <...> Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления", - говорится в сообщении.

В частности, двое врачей прекращают свою работу в центре с 7 октября, один - с 11 октября, еще один - с 28 октября. "Вместо них в отделении уже работают три специалиста Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, компетентные в вопросах лечения. С 7 октября в отделении начинают работать врачи из РДКБ", - добавили в пресс-службе.

В среду заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич сообщил журналистам, что врачи составили такой график увольнений, чтобы дети, начавшие лечение у этих специалистов, могли его продолжить. В пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина также заявили, что не знают о "графике увольнений" врачей из учреждения. "Сообщаем, что руководство НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с этим графиком ознакомлено не было", - сказано в тексте.