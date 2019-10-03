Ученые Бурятии считают, что бакланы угрожают рыбе в Байкале

УЛАН-УДЭ, 3 октября. /ТАСС/. Ученые Бурятии предлагают провести исследование растущей популяции большого баклана, обитающего на Байкале и негативно влияющего на фауну и флору озера. Мнение об этом высказал ТАСС в четверг начальник отдела науки ФГБУ "Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка" ("Заповедное Подлеморье", Бурятия) Александр Ананин.

3 октября на сайте Центра защиты леса Республики Бурятия (филиал ФБУ "Рослесозащита") размещено сообщение о том, что на территории Забайкальского национального парка встречаются участки, где полностью уничтожен лес, вековые сосны засыхают из-за ядовитых экскрементов баклана. Кроме того, есть жалобы от местного населения: птицы поедают "сотни тонн рыбы".

"Да, действительно, есть такая проблема - из-за насыщенного азотом помета баклана деревья засыхают. Но таких погибающих деревьев ничтожно мало по сравнению с теми, что нелегально вырубаются, сгорают в лесных пожарах. Тут другая проблема - большой баклан влияет на запасы рыбы в Байкале и других водоемах, этим надо заниматься, необходим большой исследовательский проект по изучению численности, видового состава, так как сейчас сведения о популяции обрывочны, касаются каких-то локальных участков", - сказал Ананин.

С его мнением согласна заведующая лабораторией экологии и систематики животных Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН (ИОЭБ СО РАН) Наталья Борисова. "Большой баклан это естественный элемент, от него никуда не деться, с другой стороны, в США, например, где тоже очень большая популяция этого вида, численность искусственно регулируется, - отметила эксперт. - У нас тоже регуляция численности нужна, но для этого необходимо провести исследование, чтобы все сделать потом разумным способом".

Баклан на Байкале

Сейчас ни один ученый не берется сказать о том, сколько в Бурятии, в том числе на побережье Байкала обитает больших бакланов. Известно, что в одном лишь Чивыркуйском заливе, на территории Забайкальского нацпарка, в колонии этих пернатых насчитывается около 10 тыс. особей. "При этом один баклан в день съедает около полкилограмма рыбы - речь о рыбах, длина которых может достигать 25 см, - пояснил Ананин. - Это соровая рыба, бычок, опасность для омуля баклан представляет в нерестовый период, когда эндемик заходит в реки".

Также в Бурятии большой баклан гнездуется в Государственном природном заказнике федерального значения "Кабанский", на Еравнинских озерах, в дельте реки Селенга, на юге Байкала, на иркутской стороне байкальского побережья это ангарское водохранилище. Также баклан есть в Забайкальском крае - на арахлейских озерах.

В 2014 году большого баклана исключили из Красной книги Бурятии: популяция некогда исчезающего вида начала расти с 2012 года. Птица сейчас, как пояснил Ананин, внесена в список охотничье-промысловых видов, но есть нюанс, правовая коллизия. "В путевках на осеннюю охоту указаны водоплавающие птицы, это утки, гуси, а баклан к таким не относится, то есть по букве закона добыча баклана не разрешена. Это такой казус в бюрократических формулировках", - говорит эксперт.

В естественных условиях враг баклана, способный регулировать его численность, это монгольская или серебристая чайка, поедающая бакланьи яйца и птенцов. "На взрослых птиц никто не охотится в естественной среде, потому что они крупные и достаточно труднодоступные для хищников", - объяснил ученый.

Власти за регуляцию

В 2018 году Минсельхоз Бурятии предлагал регулировать на Байкале численность популяции большого баклана, поедающего промысловую рыбу. Предложение озвучил занимавший тогда пост первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Петр Брыков. Он рассказал, что баклан соперничает с людьми, в мелководных заливах он пожирает плотву, сорогу, карася, окуня, щуку.

Летом 2019 года местные жители, отдыхающие на Байкале в Бурятии, делились в социальных сетях видеороликами, на которых запечатлены стаи бакланов, пролетающие над озером, похожие на черные тучи. Такого, признавались люди, никогда не было, туристы были обеспокоены.

По словам научного руководителя Байкальского института Сибирского отделения РАН, академика РАН Арнольда Тулохонова, баклан за последние годы превратился из краснокнижного вида в "массового истребителя рыбы. В свою очередь, замдиректора Росзаповедцентра Ольга Кревер в марте 2019 года заявила ТАСС, что искусственное регулирование популяции большого баклана на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) около Байкала недопустимо.

Большой баклан - морская птица из рода бакланов, в основном черного окраса. Может достигать 90 см в длину и 3 кг в весе. Эти пернатые способны нырять на глубину около 4 м и держаться под водой до 40 секунд.