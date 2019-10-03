Минтруд рассказал, на чем основаны предложения по борьбе с коррупцией в частных компаниях

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Рекомендации по предупреждению коррупции в частных организациях подготовлены с учетом российского и зарубежного опыта, основная задача этих документов - дать практические советы по выстраиванию антикоррупционной среды в компаниях. Об этом говорится в пресс-релизе Минтруда, распространенного в четверг.

Газета "Известия" ранее сообщила, что Минтруд предлагает ограничить стоимость подарков сотрудникам частных организаций в целях борьбы с коррупцией. По данным издания, такие рекомендации содержатся в разработанном ведомством документе.

Комплекс методических материалов, включающий в себя "Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации", "Меры по предупреждению коррупции в организациях", а также памятку "Закрепление обязанностей работников организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование" и буклет "Принципы предупреждения коррупции в организациях", является логическим продолжением рекомендаций по предупреждению и противодействию коррупции, пояснили в Минтруде.

"При подготовке данного комплекса Минтруд России совместно с заинтересованными федеральными государственными органами и научным сообществом ориентировался на передовую правоприменительную практику в области принятия организациями мер, направленных на предупреждение коррупции, как в соответствии с российским законодательством, так и в соответствии с зарубежным. Кроме того, учитывались положения применимых международных и зарубежных методических материалов", - говорится в сообщении.

Основной задачей было обрисовать организациям направления для формирования их внутренней антикоррупционной среды, дать практические советы по ее выстраиванию, подчеркнули в ведомстве.

По результатам общественного обсуждения будет приниматься решение о доработке соответствующего документа, добавили в Минтруде.