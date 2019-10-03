Задержанного в Таиланде за игрушечные доллары россиянина отпустили под залог

БАНГКОК, 3 октября. /ТАСС/. Гражданин России, задержанный полицией Таиланда в провинции Районг с игрушечными долларами, отпущен под залог. Об этом в четверг ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Пронин.

По его словам, "прошло заседание суда по определению меры пресечения арестованного россиянина". "На период следствия суд разрешил ему временное освобождение под залог, - отметил Пронин. - Россиянину предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Таиланда - ввоз в страну фальшивой иностранной валюты и распространение фальшивых денежных средств".

Жена задержанного жителя Екатеринбурга ранее написала на своей странице в Instagram, что ее муж ожидает суда в Таиланде после того, как "купил детям" игрушечные доллары и "подарил местным" жителям. В Таиланде "шутки не поняли", в результате против него были выдвинуты серьезные обвинения, рассказала она, добавив, что был нанят адвокат. Женщина позже написала, что сумма залога составила 300 тыс. батов ($9,8 тыс.).