Посольство в Таиланде проверяет данные о задержанном из-за игрушечных долларов россиянине

БАНГКОК, 1 октября. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде проверяет информацию о задержанном полицией из-за игрушечных долларов гражданине РФ. Об этом во вторник ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Пронин.
"Пока мы выясняем информацию, - сказал он. - Никаких официальных сведений от полиции Таиланда мы пока не получали".
Жена задержанного жителя Екатеринбурга ранее написала на своей странице в Instagram, что ее муж ожидает суда в Таиланде после того, как "купил детям" игрушечные доллары и "подарил местным" жителям. Однако в Таиланде "шутки не поняли", теперь против него выдвинуты серьезные обвинения, рассказала она, добавив, что их семья уже наняла адвоката.
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СРОЧНО! Мы в Таиланде. Мы отдыхаем с детьми. Так случилось, что один из нас попал в беду. Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы играть, подарил местным. Оказалось так себе сувенир фром раша. Здесь все серьёзно. В Тае не поняли шутки. Завтра суд. В Тайланде очень суровые законы. Очень. Выдвинуты серьёзные обвинения. По глупости, по ерунде завтра будет решаться судьба человека. Мы наняли адвоката. Утром он будет в суде. На завтра мы нашли деньги. Но общие суммы огромны. Мы ждём завтрашний день и надеемся на лучшее. Всем спасибо за поддержку. @katuuunya @mr_chmelev @zaharovaoksana @ritavazhenina Вы меня знаете. Номер телефона привязан к карте Сбера. 89049804040