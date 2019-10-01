Посольство в Таиланде проверяет данные о задержанном из-за игрушечных долларов россиянине

БАНГКОК, 1 октября. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде проверяет информацию о задержанном полицией из-за игрушечных долларов гражданине РФ. Об этом во вторник ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Пронин.

"Пока мы выясняем информацию, - сказал он. - Никаких официальных сведений от полиции Таиланда мы пока не получали".

Жена задержанного жителя Екатеринбурга ранее написала на своей странице в Instagram, что ее муж ожидает суда в Таиланде после того, как "купил детям" игрушечные доллары и "подарил местным" жителям. Однако в Таиланде "шутки не поняли", теперь против него выдвинуты серьезные обвинения, рассказала она, добавив, что их семья уже наняла адвоката.