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Паводок в Иркутской области

Москва выделит 500 млн рублей Иркутской области на строительство новой школы

Кроме того, поддержку пострадавшему региону оказывают крупные госкомпании

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Иркутская область получит от Москвы 500 млн рублей на строительство школы в одном из пострадавших в ходе паводка районов. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

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"Мы сегодня с Сергеем Семеновичем [Собяниным] говорили, правительство Москвы приняло решение о выделении 500 млн рублей на строительство школы в одном из районов, который пострадал", - сказал он.

В ходе заседания Мутко поручил региону выбрать школу, на строительство которой будут направлены средства. Вице-премьер отметил, что поддержку региону оказывают и крупные госкомпании.

"Компания "Роснефть" будет строить школу, компания "Транснефть" - 10 ФАПов, "Сбербанк" построит отделение инфекционное в Тулуне, "Газпром" построит спортивный комплекс. "Газпромнефть" построит бассейн в Нижнеудинске", - добавил он.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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