Путин впервые встретился с Вышинским после возвращения журналиста

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, поприветствовавший Кирилла Вышинского перед началом пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай", впервые встретился с ним после возвращения журналиста из Украины. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Путин его [Вышинского] поприветствовал". Вышинский находится в зале, где проходит пленарное заседание клуба "Валдай", и сидит в первом ряду. Войдя в зал, президент РФ приветствовал его и других участников дискуссии.

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В число лиц, переданных украинской стороной, вошел Вышинский, который вернулся в Москву.