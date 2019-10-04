Генконсульство России предупредило о новых акциях протеста в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 октября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Гонконге обратилось с предупреждением к находящимся здесь гражданам России в связи с новыми акциями протеста, запланированными в городе на ближайшие дни, и призвало воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Об этом дипмиссия сообщила в пятницу на своей странице в Facebook .

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"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 4 октября (пятница) в районе Wong Tai Sin, 5 октября (суббота) в районах Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, в торговых центрах в районах Tsuen Wan, Tsing Yi, Tsim Sha Tsui, Tseung Kwan O, Sha Tin, Kowloon Bay, 6 октября (воскресенье) в районах Causeway Bay, 7 октября (понедельник) в районе Prince Edward, 10 октября (четверг) в районе Tsim Sha Tsui", - говорится в сообщении.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - призвало генконсульство.