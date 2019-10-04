СМИ: украинский суд освободил из-под стражи обвиняемого в шпионаже белоруса

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Украинский суд принял решение освободить из-под стражи гражданина Белоруссии Юрия Политику, обвиняемого на Украине в шпионаже. Об этом сообщил в пятницу телеканал "112 Украина".

Решение об освобождении белоруса Новозаводской районный суд Чернигова принял в четверг, накануне намеченной на пятницу встречи президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Украины Владимира Зеленского на форуме регионов двух стран в украинском Житомире.

"Суд изменил меру предварительного содержания в отношении него [Юрия Политики], - сообщил его адвокат Тарас Гаралюк. - Я подавал соответствующее ходатайство. Он освобожден под личные обязательства".

По словам адвоката, суд продолжит рассмотрение дела и его подзащитный должен будет являться на заседания по вызову суда. Гаралюк сообщил, что Юрий Политика не ограничен в выборе места жительства и имеет право выезда с Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в конце сентября украинским СМИ, что он считает возможным произвести обмен осужденного в Белоруссии за шпионаж гражданина Украины Павла Шаройко на арестованного украинскими спецслужбами по аналогичному обвинению белоруса Юрия Политику.

Аккредитованный в Белоруссии корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ 25 октября 2017 года. Он был обвинен в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Шаройко был осужден на восемь лет лишения свободы и в июне 2019 года подал прошение о помиловании. Гражданин Белоруссии Юрий Политика был задержан украинскими спецслужбами в июне 2017 года и обвинен в шпионаже.