Реконструкция здания Госдумы может начаться не раньше 2020 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Реконструкция здания Государственной думы РФ на Охотном ряду может начаться не раньше 2020 года. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Непосредственная реконструкция здания Госдумы начнется не раньше следующего года", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках начала работ.

В мае в фундаменте здания были обнаружены пустоты. Реконструкция самого здания, как планируется, должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений. В четверг было опубликовано распоряжение президента РФ Владимира Путина, в котором он поручил обеспечить временное размещение Государственной думы и обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов, расположенном по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 1.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова ранее отмечала, что сроки начала реконструкции в здании Госдумы пока не определены, поскольку еще необходимо завершить подготовительные мероприятия. Она пояснила, что отсрочка связана с несколькими причинами. В первую очередь необходимо завершить исследования фундамента здания. "Пока продолжаются проектно-изыскательские работы последующих противоаварийных работ по укреплению фундамента", - сказала Крылова. По ее словам, "после проведения мероприятий по усилению основания здания будут возобновлены работы по разработке проектной документации и получению положительного заключения Главгосэкспертизы" на реконструкцию самого здания Госдумы.